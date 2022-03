Ring the Bell for Gender Equality Serukan Pentingnya Kepemimpinan Perempuan

Rabu, 9 Maret 2022 | 18:10 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Memperingati Hari Perempuan Internasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama para pimpinan organisasi internasional, perwakilan dunia usaha, dan Bursa Efek Indonesia (BEI), membunyikan bel untuk kesetaraan gender.

Inisiatif ‘Ring the Bell for Gender Equality’ bertujuan meningkatkan kesadaran atas peran kunci perusahaan mempercepat kemajuan kesetaraan gender. ‘Ring the Bell for Gender Equality’ tahun ini mengundang sektor bisnis untuk menyoroti kepemimpinan dan partisipasi perempuan sebagai cara terbaik untuk pulih lebih baik dan lebih kuat pasca-Covid-19.

Untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu tersebut, Indonesia Global Compact Network (IGCN), Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), bersama International Finance Corporation (IFC) dan Bursa Efek Indonesia, dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) melalui program WeEmpowerAsia yang didanai Uni Eropa, mengadakan ‘Ring the Bell for Gender Equality’. Inisiatif ini merupakan bagian dari acara pembunyian bel yang dilakukan serentak di 121 bursa efek di seluruh dunia.

BACA JUGA Pemenuhan Hak Perempuan Merupakan Kunci Pembangunan Berkelanjutan

Acara ‘Ring the Bell’ yang telah dilaksanakan untuk ketiga kalinya di Indonesia, mengangkat tema ‘Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow’ yang merefleksikan dan menyerukan aksi bersama untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19. ‘Ring the Bell’ tahun ini selaras dengan tema Presidensi G20 Indonesia ‘Pulih Bersama, Bangkit Lebih Hebat’ yang berfokus pada kolaborasi untuk pemulihan pasca pandemi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi yang lebih kuat antara semua pihak untuk mempercepat kemajuan pemberdayaan perempuan. “Kesetaraan gender di tempat kerja membutuhkan komitmen dari masing-masing perusahaan, oleh karena itu kami sangat mengapresiasi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah menandatangani prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan,” kata Bintang melalui keterangan tertulis, Rabu (9/3/2022).

Ia mengatakan, ketidaksetaraan gender sifatnya sangat kompleks karena disebabkan budaya patriarki yang sudah berlangsung selama berabad-abad. “Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, media maupun masyarakat luas. Kami berharap hadirin di acara ini juga dapat turut mendukung percepatan, pencapaian kesetaraan gender. Momentum Hari Perempuan Internasional ini, kita dobrak kepercayaan lama yang membatasi ruang gerak perempuan melalui aksi nyata dalam segala akses pembangunan,” katanya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily