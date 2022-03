SATU Indonesia Awards Ajak Anak Muda Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama

Rabu, 9 Maret 2022 | 20:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tak ada yang menggenggam gawai, mereka sibuk berlarian dan bermain permainan tradisional dengan gelak tawa riang. Itulah suasana yang tergambar di sebuah kampung bernama Kampung Lali Gadget, yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur.

Keresahan seorang pemuda bernama Achmad Irfandi terhadap tingginya intensitas penggunaan gawai pada anak-anak membuatnya menggagas berdirinya Kampung Lali Gadget, yang saat ini berhasil mengurangi kecanduan anak terhadap gawai di daerahnya. Kisah inspiratif tersebut membawanya menjadi Penerima Apresiasi 12th SATU Indonesia Awards 2021 Bidang Pendidikan.

Melalui SATU Indonesia Awards yang saat ini memasuki tahun pelaksanaan ketiga belas, Astra tetap berkomitmen untuk “Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara”, sesuai dengan butir pertama filosofi Catur Dharma. Hal tersebut juga sejalan dengan perjalanan 65 tahun Astra dalam mencapai cita-cita sejahtera bersama bangsa, yang mengajak masyarakat untuk Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama.

“Keberhasilan suatu bangsa tidak terlepas dari andil positif para pemudanya. Kami percaya ada banyak mutiara bangsa yang bekerja keras tanpa pamrih untuk lingkungannya yang dapat diapresiasi melalui 13th SATU Indonesia Awards 2022 ini”, ujar Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, pada Rabu (9/3/2022).

Tidak hanya Achmad Irfandi, kisah inspiratif lain juga datang dari Penerima Apresiasi 12th SATU Indonesia Awards 2021 Kategori Kelompok Siti Salamah dan Penerima Apresiasi 12th SATU Indonesia Awards 2021 Kategori Khusus Pejuang Tanpa Pamrih di Masa Pandemi Covid-19 Muhammad Zidny Kafa.

Melalui Waste Solution Hub yang dirintis bersama dengan rekan-rekannya, Siti Salamah membangun sistem pengelolaan sampah terintegrasi yang menghubungkan produsen sampah dan bank sampah serta meningkatkan kemandirian sosial para pemulung.

Sementara Muhammad Zidny Kafa berhasil menekan angka kasus Covid-19 di Desa Panggungharjo, Bantul, DI Yogyakarta melalui gerakan Panggung Tanggap Covid-19 yang memitigasi pandemi Covid-19 di daerahnya sesederhana menggunakan formulir daring. Ia juga menghadirkan solusi masalah ekonomi dan sosial yang muncul akibat pandemi.

Kick Off 13th SATU Indonesia Awards 2022

Apresiasi SATU Indonesia Awards kembali digelar pada tahun ini untuk menjaring anak bangsa yang senantiasa memberi manfaat bagi masyarakat melalui lima bidang yaitu Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, Kewirausahaan, Teknologi ditandai dengan pelaksanaan Kick-Off 13th SATU Indonesia Awards 2022 hari ini yang mengangkat tema Semangat Bergerak dan Tumbuh Bersama, dengan menghadirkan Achmad Irfandi, Siti Salamah dan Muhammad Zidny Kafa sebagai pembicara.

Para dewan juri SATU Indonesia Awards turut hadir dan berpartisipasi dalam proses seremoni Kick-Off 13th SATU Indonesia Awards 2022. Dalam proses seremoni tersebut juga diumumkan peluncuran buku elektronik atau e-book SATU Indonesia Awards yang menceritakan kisah-kisah inspiratif seluruh penerima apresiasi SATU Indonesia Awards dari tahun ke tahun.

Komposisi Dewan Juri

Jajaran dewan juri 13th SATU Indonesia Awards 2022 adalah sebagai berikut:

1. Prof Nila Moeloek (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia)

2. Prof Emil Salim (Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia)

3. Prof Fasli Jalal (Rektor Universitas YARSI dan Guru Besar Pascasarjana

Universitas Negeri Jakarta)

4. Ir Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan)

5. Onno W Purbo PhD (Pakar Teknologi Informasi)

6. Arif Zulkifli (Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk)

7. Dian Sastrowardoyo (Pegiat Seni)

8. Billy Boen (Founder Young On Top)

9. Boy Kelana Soebroto (Head of Corporate Communications Astra)

10. Diah Suran Febrianti (Head of Environment & Social Responsibility Astra).

Dalam 13th SATU Indonesia Awards 2022, Astra kembali bekerjasama dengan beberapa partner yaitu Tempo, Antara, Kumparan, IDN Times dan Young On Top.

Berikut adalah syarat dan ketentuan pendaftar 13th SATU Indonesia Awards 2022:

• Berusia maksimal 35 tahun

• Individu atau kelompok (minimal 3 orang)

• Kegiatan harus orisinal

• Kegiatan telah berlangsung minimal 1 tahun

• Belum pernah menerima penghargaan nasional/internasional

• Bukan karyawan Grup Astra dan mitra SATU Indonesia Awards

• Dapat mendaftarkan orang lain yang memenuhi persyaratan dan ketentuan mengikuti 13th SATU Indonesia Awards 2022

• Program yang diajukan tidak pernah menerima manfaat dari Grup Astra.

Penerima apresiasi tingkat nasional masing-masing akan mendapatkan dana bantuan kegiatan Rp65 juta dan pembinaan kegiatan.

Pendaftaran dibuka mulai hari ini 9 Maret 2022 hingga 9 Agustus 2022. Informasi lebih lengkap tentang SATU Indonesia Awards dapat diakses melalui www.satu-indonesia.com.

