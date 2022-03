Surati Jokowi, Pedagang Pasar Curhat Sulit Dapat Minyak Goreng

Rabu, 9 Maret 2022 | 23:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait minyak goreng. Dalam suratnya itu, para pedagang pasar mengaku kesulitan mendapat minyak goreng yang dapat dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Ketua Umum DPP APPSI, Sudaryono menyampaikan pada dasarnya mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan HET minyak goreng sebesar Rp 11.500 untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp 14.000 untuk minyak goreng kemasan premium.

Namun, para pedagang pasar, kata Sudaryono menyayangkan penentuan HET, serta distribusi barang dan aturan kebijakannya tidak merata, serta cenderung mengabaikan azas keadilan.

"Ketidakadilan berawal dari adanya kebijakan atas minyak goreng yang hanya untuk dijual di ritail modern, sementara di pasar rakyat tidak jelas kebijakannya," kata Sudaryono dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).

Kebijakan yang tidak merata dan cenderung mengabaikan azas keadilan ini, katanya, merugikan para pedagang pasar tradisional. Dikatakan, HET yang hanya berlaku untuk kemasan minyak goreng di retail modern membuat banyak pembeli minyak goreng bergeser ke retail modern.

"Banyak pelanggan pasar rakyat yang akhirnya belanja di ritel modern, hal ini tentu menguntungkan peritel modern dan merugikan pedagang pasar rakyat," ujarnya.

Sementara itu, stok minyak goreng di pasar tradisional tak laku terjual karena harganya yang masih tinggi, yakni antara Rp 19.000 hingga Rp 21.000 per liter. Sudaryono mengatakan untuk harga modal minyak goreng per liter antara Rp 17.000 sampai Rp 19.000 per liter.

"Pedagang pasar rakyat selalu menjadi pihak yang dipersalahkan setiap kali ada kenaikan harga komoditi, sementara ketika ada program subsidi dari pemerintah, tidak dilibatkan secara aktif dari sejak awal," katanya.

Untuk itu, Sudaryono berharap pemerintah pusat khususya Presiden Joko Widodo lebih memperhatikan para pelaku pasar rakyat atau pasar tradisional. Salah satunya, dengan melibatkan para pedagang pasar tradisional dalam program subsidi harga minyak goreng dengan kebijakan HET.

"APPSI atau pedagang pasar menyatakan diri siap untuk terlibat dan dilibatkan serta mensukseskan program-program kerakyatan pemerintah dalam pelaksanaan distribusi minyak goreng dan juga kebutuhan pokok penting lainnya," kata Sudaryono.

Dalam kesempatan ini, Sudaryono mengaku khawatir publik akan berasumsi pemerintah kalah dengan pihak swasta jika para pedagang pasar tradisional tidak dilibatkan dalam penyaluran dan atau penjualan komoditi bersubsidi.

Apalagi, pasar tradisional di Indonesia berjumlah sekitar 16.000 pasar dan menghidupi sekitar 16 juta pedagang. Dikatakan, fungsi pembinaan pasar dan pedagang pasar seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah di level paling bawah atau pemerintah desa.

"APPSI memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan instruksi tentang distribusi yang adil dan merata secara proporsional antara ritel modern dan pasar rakyat, sehingga tercipta suasana pasar yang kondusif," katanya.

