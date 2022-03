Dukung ICEA 2022, Menteri LHK: Sejalan dengan Kegiatan Lingkungan Hidup

Jumat, 11 Maret 2022 | 17:17 WIB

Oleh : Jeis Montesori / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah ajang penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai sangat baik dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) digelar dengan nama “Indonesia CSR Excellence Award 2022” di Puri Ratna Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (9/3/2022). Dalam acara puncaknya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutana(LHK) Siti Nurbaya Bakar memberikan kata sambutan. Menurutnya, acara Indonesia CSR Excellence Award (ICEA) 2022 ini sejalan dengan pelaksanaan kegiatan Lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Acara ICEA 2022 ini juga sejalan dengan program Proper yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada setiap tahunnya. “KLHK juga turut serta mendukung pelaksanaan acara ICEA 2022 ini untuk saling menguatkan. Tentunya merupakan suatu kebangaan bagi perusahaan-perusahaan yang telah berhasil membangun CSR-nya yang berkelanjutan serta membangun masyarakat dengan kemandiriannya pada bidang Planet, People and Profit (3P),” katanya.

Sosialisasi dilakukan oleh Koordinator TJSL Kementerian BUMN serta Executive Talks sehingga dapat menjadi nilai tambah lainnya dan motivasi kepada semua peserta ICEA 2022 untuk terus melakukan kegiatan CSR yang inovatif sehingga memberikan dampak yang luas bagi masyarakat di sekitar wilayah perusahaan peserta.

Ketua Penyelenggara acara, Maya mengatakan, ajang ini merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan (award) Tahunan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasional di Indonesia, yang dinilai telah menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR)/ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)/ Community Development terbaik.

Penilaian CSR didasarkan pada keterkaitan CSR terhadap 3 hal yakni, ISO 26000, SDG’s, Praktek Good Corporate Governance (GCG) dengan tujuan memetakan persoalan dan tantangan yang dihadapi melalui leadership yang tepat & komunikasi organisasi dengan persepsi Menyiapkan sistem terbaru untuk inovasi kontribusi sosial yang bermanfaat sebagai bentuk pengembangan jangka pendek dan jangka menengah serta aspek edukasi yang nantinya dapat diterapkan pada aplikasi teknologi digital secara konsisten & Konsekuen yang dapat membantu membangun citra positif perusahaan sejalan dengan Presidensi G-20 Indonesia dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”.

Tema yang diangkat dalam kegiatan ICEA 2022 ini adalah “CSR Program to Encourage Transformation Towards to Digital Society in the development of economic and environmental growth as well as a sustainable MSME sector in the pandemic era”.

