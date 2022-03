Program CSR ABM Borong Penghargaan ICEA 2022

PT ABM Investama Tbk (ABMM) kembali meraih 3 penghargaan sekaligus pada ajang Indonesia CSR Excellence Award (“ICEA”) 2022, diantaranya kategori Corporate Winner, Excellence in Green and Environmental Management, dan Best Innovations and Initiatives in Global CSR, serta kategori Individual Winner The Best Leadership Focus on CSR Program. (Foto: Handout)