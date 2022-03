UNESCO Soroti Pentingnya Solidaritas Global dalam Visi Pendidikan 2050

Minggu, 13 Maret 2022 | 19:55 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyoroti pentingnya solidaritas global dalam visi pendidikan dunia tahun 2050. Pendidikan disadari harus mampu bertransformasi seiring tantangan umat manusia yang semakin kompleks sebagaimana ditunjukkan oleh pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan UNESCO mengeluarkan dokumen visi pendidikan 2050 tentang Reimagining Our Futures Together yang diluncurkan pada 10 November 2021. Masa depan berlaku jamak karena setiap masyarakat berhak mendefinisikannya sesuai budaya dan latar belakang masing-masing.

“UNESCO telah menempatkan pendidikan sebagai kunci dalam kemajuan sebuah bangsa, di samping kesehatan. Keduanya, kesehatan dan pendidikan ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain saling menguatkan,” kata Muhadjir pada webinar bertema “Visi Pendidikan UNESCO dan Peran Madrasah dalam Mengokohkan Solidaritas Kemanusiaan” sebagaimana disampaikan dalam keterangan pers tertulis, Minggu (13/3/2022).

Webinar diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Pengembangan Pesantren PP Muhammadiyah, RBC Institute A Malik Fadjar, dan Templeton Religion Trust.

Muhadjir mengatakan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNESCO telah mencanangkan 4 pilar pendidikan yaitu learning to be, learning to know, learning to do, dan learning to live together.

Dia menjelaskan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak sebelum kemerdekaan berupa lembaga pendidikan tradisional berbasis agama. Pondok pesantren muncul sebagai pendidikan berbasis agama Islam di kantong-kantong perjuangan sekaligus menjadi pusat perlawanan terhadap penjajah.

