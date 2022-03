2 Tahun Tinggal di Perumahan, Terduga Teroris di Tangerang Tak Pernah Lapor RT

Selasa, 15 Maret 2022 | 19:30 WIB

Oleh : Chairul Fikri / BW

Tangerang, Beritasatu.com – Terduga teroris berinisial TO yang ditangkap di Tangerang tidak pernah lapor ketua rukun tangga dan rukun warga, meski sudah tinggal selama dua tahun di Perumahan Samawa Village.

Penangkapan TO oleh tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri pada Selasa (15/3/2022) membuat tetangga dan kepala wilayah di Perumahan Samawa Village, Desa Jatimulya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang kaget. Hal itu diungkapkan Ketua RW 04, Lukman Sahreja saat ditemui Beritasatu.com.

"Yang bersangkutan dikenal sebagai orang yang ramah dan terbuka sama warga di perumahan sini. Dia juga sering melaksanakan salat di musala di perumahan sini, itu yang membuat warga sini kaget," ungkap Luman.

BACA JUGA Terduga Teroris yang Ditangkap di Tangerang Adalah PNS Dinas Pertanian

Ditambahkan Lukman, TO dan keluarga sebenarnya sudah tinggal di perumahan itu selama dua tahun belakangan. Sebelum tinggal di blok D4 nomor 1, TO dan keluarga sempat mengontrak di blok A perumahan tersebut. TO merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang.

"Memang yang bersangkutan belum pernah lapor RT dan RW di sini. Tetapi kita kenal yang bersangkutan meski orangnya pendiam. Kita juga tahu dia itu kerja jadi ASN di Pemkab Tangerang, tetapi memang kenal-kenal begitu saja," lanjutnya.

BACA JUGA Densus Antiteror Ciduk 1 Tersangka Teroris JI di Tangerang

Lukman menjelaskan, ketika kediaman TO digeledah Tim Densus 88, dia ikut serta.

"Saat penggeledahan pukul 07.00 pagi tadi, polisi juga sempat bertemu dengan istrinya yang mengaku tidak mengetahui aktivitas suaminya. Dan dari penggeledahan itu, polisi tadi sempat membawa beberapa buku dan ATM milik beliau," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com