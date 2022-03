Lacak Bos Indra Kenz, Polri Gandeng Polisi AS, Inggris, Singapura, dan Turki

Jumat, 18 Maret 2022 | 09:52 WIB

Oleh : Stefani Wijaya / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Polri masih terus melacak dalang atau bos trading binary option Binomo. Pelacakan itu dilakukan dengan menggandeng polisi luar negeri, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Singapura, dan Turki.

Hal itu terkait dengan kasus Indra Kenz yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Indra terlibat dalam kasus dugaan penipuan investasi platform Binomo.

"Ada (Polisi) Amerika, Singapura, Inggris, Turki," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Jumat (17/3/2022).

Dikatakan Whisnu, pihaknya bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) untuk berkomunikasi dengan polisi luar negeri. Hingga saat ini, kerja sama itu telah berjalan.

"Sudah kita lakukan melalui be to be police to police," ucapnya.

Tidak hanya itu, Whisnu juga mengatakan pihaknya menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, PPATK juga memiliki kerja sama dengan luar negeri.

Akan tetapi, Whisnu belum menjelaskan detail terkait perkembangan Binomo. Ia akan menyampaikan hal itu secara detail dalam konferensi pers pekan depan.

Sumber: BeritaSatu.com