Buka Peluang Kerja PMI di AS, BP2MI Gandeng Kerja Sama dengan IDNA Texas

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membuka peluang bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Amerika Serikat (AS). Hal itu dilakukan dengan dilakukannya penandatangan Nota Kesepahaman kerja sama antara BP2MI dengan Indonesian Diaspora Network of The Americas (IDNA), Texas.

Penandatanganan dilakukan Ketua BP2MI Benny Rhamdani dengan Presiden IDNA Texas Velisia Sitanggang Sextone tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Amerika Serikat.

"Kerja sama ini bisa menjembatani kesempatan pemanfaatan peluang kerja formal dan professional yang terbuka dan berdaya saing tinggi buat PMI guna masuk ke Amerika Serikat," ujar Benny dalam sambutannya, di ruang Command Center, Jumat (18/3/2022).

Benny memandang kerja sama ini sangat strategis. Apalagi, BP2MI telah menetapkan tahun 2022 sebagai tahun penempatan bagi PMI. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan mitra kerja sama di luar negeri baik end user/employer maupun penjembatan informasi potensi kerja sama untuk market intelligentdan peluang kerja yang berdaya saing tinggi.

