Jamu Diusulkan Masuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO

Jumat, 18 Maret 2022 | 23:33 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Sekretaris Jendral 4 GP Jamu dan Tim Kerja Nominasi Budaya Sehat Jamu, Kusuma Ida Anjani secara resmi menyerahkan Dokumen ICH 02 sebagai Warisan Tak Benda Dunia UNESCO Tahun 2022.

Sebagai informasi, Budaya Sehat Jamu menjadi salah satu usulan yang direkomendasi masuk Warisan Budaya Tak Benda Indonesia ke UNESCO. Hal ini juga telah diumumkan oleh Direktur Perlindungan Kebudayaan Tentang Hasil Seleksi Usulan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia ke UNESCO pada 18 Februari.

Melanjutkan pengumuman tersebut maka Tim Kerja Nominasi Budaya Sehat Jamu secara resmi menyerahkan beberapa dokumen seperti yang sudah disyaratkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 14 Maret.

Budaya Sehat Jamu sendiri sudah ditetapkan sebagai Warisan tak Benda Indonesia dan dipersilahkan untuk mendaftarkan diri sebagai Nominasi Warisan Tak Benda Dunia oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melalui SK No. 362/ M/2019 Tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2019, sehingga sudah layak dan tepat jika dinominasikan ke tingkat dunia di tahun ini.

Disampaikan dalam keterangan tertulis, Tim Kerja Nominasi Budaya Sehat Jamu telah bekerja keras menyusun dokumen nominasi form ICH 02 sejak Juni 2021. Tim pun telah bekerja sesuai dengan standard UNESCO, mendengar langsung dari komunitas Budaya Sehat Jamu. Bahkan tim sudah berkeliling keempat provinsi di Indonesia, yakni Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan DKI Jakarta, juga mewawancarai ratusan pelaku langsung dari komunitas Budaya Sehat Jamu. Tak lupa, riset juga mendapat dukungan dari beberapa ilmuwan dan budayawan seperti Dr. BRA Mooryati Soedibyo, Jaya Suprana dan masih banyak lagi.

Di samping itu, tim juga sudah membuat film dokumenter yang menjadi lampiran utama dari dokumen ICH o2. Dokumen tersebut tersebut sudah diverifikasi langsung oleh komunitas Budaya Sehat Jamu secara offline di pendopo Kabupaten Sukoharjo dan juga secara online dari berbagai daerah.

Menurut Kusuma Ida Anjani, yang akrab disapa Ajeng, Budaya Sehat Jamu juga memberikan sumbangsih dalam United Nations SDGs 2030. “Budaya sehat Jamu merepresentasikan goal ke 3-Good Health and Well Being for All. Selain itu, jamu juga memberikan sumbangsih goal ke 5-Gender Equality, goal ke 12-Responsible Comsumption and Production dan goal ke 15-Life on Land,” ujarnya.

Ajeng menambahkan, jamu adalah pengetahuan asli bangsa Indonesia yang telah digunakan dari generasi ke generasi, serta telah dikaji atas dasar pengalaman dan terbukti memberi manfaat untuk menjaga kesehatan dan penyembuhan bagi masyarakat Indonesia.

Budaya Sehat jamu adalah suatu praktek menjaga kesehatan yang bersifat holistik, melibatkan body, mind, soul sehingga bersifat preventif sekaligus promotif. Secara empirik jamu telah menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatannya. Jamu adalah buah perjalanan sejarah peradaban masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari tali-temali kebudayaan Nusantara.

“Besar harapan kami niat luhur yang hendak kami lakukan ini juga mendapat support dari seluruh teman-teman media, untuk menyebarluaskan dan memberitakan, agar niat luhur kami ini mendapat dukungan dan restu dari pemerintah dan juga seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Ajeng.

Sumber: BeritaSatu.com