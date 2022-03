IPU ke 144, Puan: Parlemen Dunia Lakukan Tindakan Nyata Atasi Perubahan Iklim

Senin, 21 Maret 2022 | 12:43 WIB

Oleh : Yustinus Paat / CAH

Bali, Beritasatu.com - Ketua DPR, Puan Maharani mengajak seluruh dunia untuk melakukan tindakan nyata mengatasi perubahan iklim yang telah menjadi agenda global. Tindakan nyata tersebut bisa dilakukan salah satunya melalui parlemen.

“Hal ini di saat dunia telah mencapai pemanasan 1,1 derajat celsius dan mengakibatkan target pemanasan 1,5 hingga 2 derajat Celsius sulit untuk dapat tercapai,” ujar Puan dalam pembukaan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022) malam.

Majelis IPU ke-144 yang mengambil tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change dianggap menjadi isu relevan untuk dibahas saat ini.

Puan pun mendorong agar pertemuan forum parlemen internasional itu memobilisasi komitmen dan aksi dunia pada isu perubahan iklim. Menurut dia, aksi nyata mutlak dilakukan guna menyelamatkan dunia dari dampak perubahan iklim yang banyak menyebabkan bencana.

“Sesuai tema pertemuan, Parlemen perlu untuk memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasi komitmen pembiayaan bagi negara berkembang,” tandasnya.

Tak hanya itu, Puan mendorong agar negara maju membantu negara-negara berkembang mengupayakan bantuan dana maupun investasi untuk mendukung agenda perubahan iklim. Negara maju pun disebut perlu didukung mempercepat penggunaan energi terbarukan sebagai langkah yang bisa dilakukan dalam menghindari pemanasan global.

“Transisi energi bersih di negara berkembang juga perlu mendapatkan dukungan teknologi dan investasi,” tegas Puan.

