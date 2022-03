Kemenhub, Korea Jalin Kerja Sama Sistem Transportasi Cerdas

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Republik Korea (Ministry of Land, Infrastructure, and Transport) dalam sejumlah sektor pada Senin 21 Maret 2022. Untuk sektor transportasi darat, digelar proses penandatanganan Memorandum of Agreement antara Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi dengan Wakil Menteri Pertanahan dan Infrastruktur Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Republik Korea, Yun Seong-won yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Foto: Dok. Kemenhub)