HUT BNN, 20 Tahun Mengabdi Menuju Indonesia Bersih Narkoba

Jakarta, Beritasatu.com - Hari ini, Selasa (22/3/2022), Badan Narkotika Nasional (BNN) genap 20 tahun menjalankan kiprahnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di negeri ini.

Peringatan HUT ke-20 BNN digelar di GOR Balai Besar Rehabilitasi BNN, Cigombong, Bogor, Jabar, Selasa (22/3/2022).

Tema yang diusung dalam rangkaian HUT ini adalah "20 Tahun Mengabdi Menuju Indonesia Bersinar". Kata "Besinar" adalah singkatan dari bersih dari narkoba.

Sebelum puncak peringatan hari ini, BNN sudah menggelar berbagai kegiatan dalam rangkaian HUT. Salah satu di antaranya adalah Smash on Drugs Table Tennis Invitation Championship of Men’s and Women’s Doubles 2022.

Menurut Kepala BNN, Petrus Reinhard Golose, dalam olah raga siapa yang paling siap, yang bisa mencapai prestasi.

Kepala BNN RI memberikan apresiasi yang tinggi karena telah menjunjung sportivitas dan kekeluargaan.

“Sampaikan pesan kepada keluarga Anda, selain kita berolahraga kita juga menguatkan lingkungan, desa, kota kita dari pengaruh narkotika,” katanya saat menutup Ajang BNN RI 20th Anniversary Smash on Drugs Smash on Drugs Table Tennis Invitation Championship of Men’s and Women’s Doubles 2022, Sabtu lalu.

BNN juga menggelar lomba pantun. “Dengan diadakannya grand final lomba pantun ini, diharapkan masyarakat mampu berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui karya pantun yang peserta ciptakan. Setelah berakhirnya lomba, para peserta tetap melanjutkan menjadi penggiat P4GN dengan menyosialisasikan program ini ke masyarakat luas,” kata Petrus Reinhard Golose.

Pada penutupan kegiatan lomba, Kepala BNN membacakan dua bait pantun.

Mengisi pena dengan tinta

Menulis pantun untuk berlomba

Terimakasih kepada para peserta

Menjaga sportifitas dan Anti-Narkoba

Petir menyambar pohon cemara

Saat hujan turun secara tiba-tiba

Selamat kepada para jawara

Membawa amanah melawan Narkoba

