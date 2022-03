Tuntutan Zaman, Pendidikan Akuntansi Perlu Penyesuaian Kurikulum

Kamis, 24 Maret 2022 | 10:16 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pendidikan tinggi akuntasi di masa depan perlu penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan pekerjaan dan pendidikan masa depan.

Demikian pernyataan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) Dian Agustia dalam Konferensi Ilmiah Akuntansi (KIA) IX bertema The Revolution of Accounting in the Vuca Era-Academic Perspective yang diselenggarakan di Universitas Pelita Harapan (UPH) pada Rabu-Kamis (23-24 Maret 2022).

Dikatakan, berkembangnya otomatisasi dalam wujud digital accounting membuat tahapan siklus akuntansi dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu dengan teknologi kecerdasan buatan memungkinkan analis dan interprestasi atas data informasi akuntasi mendorong pengambilan keputusan lebih tepat waktu dan akurat di tengah jalannya bisnis.

"Maka dari itu pendidikan tinggi akuntansi perlu penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan keterampilan dan literasi untuk pekerjaan dan pendidikan masa depan," katanya di UPH yang digelar secara daring dan luring pada Rabu (23/3/2022).

Menurutnya transformasi pendidikan tinggi akuntansi diperlukan untuk menjawab tantangan perubahan keterampilan masa depan, kebutuhan perubahan literasi dan realokasi kurikulum.

Lima tren makro berpengaruh pada profesi tersebut yakni teknologi informasi, pendidikan dan SDM, lingkungan profesi, perkembangan ekonomi dan bisnis serta regulasi.

Kapabilitas akuntan profesional akan meningkat ke berbagai aspek pengambilan keputusan dan strategi hingga definisi model bisnis. Meningkatnya ekspektasi publik agar akuntan profesional memainkan peran yang lebih besar membangun tata kelola mengantisipasi korupsi, fraud, pencucian uang atau praktik tidak beretika lainnya.

"Pemerintah pun dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan kebutuhan akan pelaporan keuangan," ujar dia.

Sumber: BeritaSatu.com