Evaluasi Efektivitas Konvensi Minamata Ditargetkan Rampung di Bali

Jumat, 25 Maret 2022 | 15:45 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sekaligus Presiden The Fourth Meeting of the Conference of Parties (COP-4) Konvensi Minamata, Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan Effectiveness Evaluation (EE) atau evaluasi efektivitas adalah mandat yang diberikan kepada Parties (negara pihak) sejak COP-3 yang lalu, dan harus selesai pada COP sekarang.

"Fokus dari COP-4 ini adalah EE dan amandemen pada Annex A dan B. EE masuk dalam pengaturan konvensi yang memang harus selesai karena sudah diperintahkan pada COP yang lalu. Semoga di Indonesia ini kita dapat menyelesaikan EE dan review amandemen terhadap Annex A dan B," kata Vivien, dalam keterangan pers, Jumat (25/3/2022).

BACA JUGA Indonesia Memimpin Upaya Penghapusan Perdagangan Ilegal Merkuri

Vivien menjelaskan, persoalan-persoalan utama yang dibahas di dalam COP-4 kali ini akan diselesaikan di tingkat contact group (kelompok diskusi) dan kemudian akan dilaporkan dan disepakati hasilnya di Plenary.

Pembahasan contact group untuk EE berjalan sangat alot dan harus dilaporkan dan selesai pada COP-4 kali ini. EE bertujuan untuk mengukur bagaimana ketaatan negara-negara pihak terhadap konvensi. "Kita kejar mereka untuk menyepakati dan kita putuskan di COP ini," jelas Vivien.

Contact group selanjutnya adalah terkait review amandemen terhadap Annex A dan B. Vivien menerangkan, di dalam Annex tersebut terdapat daftar produk-produk yang mengandung merkuri dan produk yang proses pembuatannya memakai merkuri.

"Amalgam untuk tambal gigi misalnya, kita Indonesia sudah melarang, namun ada beberapa negara yang belum melarang ini seperti Thailand. Ini yang terus kita dorong untuk selesai," ungkap Vivien.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com