KPK Usung 4 Isu Prioritas dalam ACWG G-20

Jumat, 25 Maret 2022 | 17:12 WIB

Oleh : Muhammad Aulia / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusung empat isu prioritas dalam pertemuan putaran pertama Anti-Corruption Working Group (ACWG) G-20. Keempat isu prioritas itu, yakni peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi, pengawasan profesional enablers dalam tindak pidana pencucian uang; dan korupsi di sektor renewable energy.

"Keempat isu prioritas ini akan dibahas dalam putaran pertama ACWG G-20," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).

BACA JUGA KPK Bertekad Dukung Penyelenggaraan Kegiatan G-20 di Indonesia

Lili mengatakan, KPK terus mempersiapkan pertemuan ACWG G-20 yang akan digelar pada 28 Maret hingga 31 Maret 2022. Pertemuan ACWG putaran pertama ini akan dihadiri oleh seluruh anggota G20.

Pertemuan yang dilakukan secara virtual dengan dibuka oleh Mochammad Hadiyana selaku Deputi Bidang Informasi dan Data KPK sebagai Chair ACWG G-20 dan Esther Bogaart dari Australia sebagai Co-Chair ACWG G-20. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.

Lili memaparkan, pada pertemuan hari pertama atau 28 Maret 2022, akan membahas terkait isu enhancing the role of auditing in tackling corruption. Pertemuan akan ditutup dengan kegiatan diskusi antara anggota ACWG dengan engagement groups yang dihadiri oleh perwakilan dari B-20, C-20, T-20, L-20 dan P-20.

BACA JUGA KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp 24,27 M kepada 4 Institusi

Kemudian pada hari kedua akan membahas isu public participation and anti-corruption eduacation program dan penyusunan compedium of good practices. Selain itu akan berlangsung diskusi panel yang akan membahas tentang countering corruption in customs yang akan menghadirkan panelis dari World Customs Organization (WCO). Sesi dilanjutkan dengan diskusi tentang foreign bribery, lalu ditutup dengan diskusi bersama organisasi internasional, di antaranya UNODC, OECD, IMF, WB, FATF, dan Interpol.

Hari selanjutnya, pertemuan ACWG G-20 akan membahas tentang corruption-risk management in renewable energy, dilanjutkan dengan diskusi terkait supervisory and regulatory framework of Legal professionals.

Pada hari keempat atau hari terakhir digelar Joint OECD/G-20 Indonesian Presidency Session of Global Anti-Corruption & Integrity Forum yang akan mendiskusikan tema "Anti-Corruption and Integrity for a Resilient Recovery".

KPK berharap ACWG G-20 menjadi momentum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia maupun global.

“Kami berharap peserta G-20 bisa menghasilkan kesepakatan yang bisa membantu negara-negara anggota G-20 maupun di luar anggota G-20 untuk mencegah korupsi pada praktik ekonomi,” kata Lili.

BACA JUGA Persiapan KTT G-20, Jokowi Tinjau GWK Cultural Park

Dalam kesempatan ini, Mochamad Hadiyana, Deputi Bidang INDA KPK selaku Chair ACWG dalam Presidensi Indonesia G-20 ini, menjelaskan bahwa isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi akan menjadi high level principles (HLP) dalam upaya pemberantasan korupsi global.

“Apabila isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi sebagai HLP tersebut nanti disepakati oleh seluruh anggota, maka akan tercatat dalam sejarah sebagai legacy KPK atau Indonesia sebagai presidensi Indonesia tahun 2022,” ungkap Hadiyana.

Presidensi G-20 Indonesia menjadi momentum bagi KPK sebagai Chair ACWG untuk memberikan kontribusi yang lebih besar pada upaya-upaya pemberantasan korupsi dunia. Manfaat akhirnya adalah mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com