Dubes Ukraina Apresiasi Dukungan Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Duta Besar Republik Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, menyatakan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk dukungan pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada Ukraina yang kini tengah dilanda masalah akibat invasi Rusia. Ukraina juga masih membuka diri untuk bantuan lebih lanjut di bidang kemanusiaan, terkait merebaknya masalah kemanusiaan seiring masih berlangsungnya agresi Rusia.

Dubes Ukraina menyatakan hal tersebut dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Jumat (25/3/2022). Dalam ketatanegaraan Indonesia, DPR bisa disebut sebagai Majelis Rendah pada ketatanegaraan barat.

Dubes Hamianin kepada Muhaimin menyatakan terima kasih atas kontribusi Indonesia dalam mendukung dan mengadopsi draf resolusi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) bertajuk “The Role of Parliaments in supporting a peaceful resolution to the Russian-Ukrainian Conflict”.

Draf tersebut menyerukan solidaritas parlemen negara-negara anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) yang pekan lalu menggelar sidang ke-144 di Nusa Dua, Bali.

Dalam usulan resolusi itu, BKSAP yang merupakan organ DPR, mengusulkan peran serta parlemen dunia (IPU) untuk mencari solusi perdamaian dalam menangani konflik Rusia-Ukraina yang telah mengancam perdamaian, demokrasi dan hak asasi manusia tersebut.

Usulan Indonesia tersebut, menurut Dubes Hamianin, memberikan pengaruh signifikan pada keluarnya resolusi IPU tentang “Penyelesaian Damai Perang di Ukraina dalam Menghormati Hukum Internasional, Piagam PBB dan Pelestarian Integritas Teritorial", yang kemudian diadopsi Sidang IPU ke-144 pada Rabu, 23 Maret 2022.

Dubes Hamianin juga mengabarkan dukungan yang signifikan dari rakyat Ukraina dan solidaritas masyarakat internasional, yang tercermin dalam keputusan Mahkamah Internasional PBB pada 16 Maret 2022.

Pada saat yang sama, keduanya membahas terbukanya peluang Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam proses perdamaian dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Ukraina.

Indonesia, dalam hal ini DPR, menyambut baik peluang tersebut karena hal itu sangat sesuai Kontitusi Indonesia, terutama dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, ”…serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

