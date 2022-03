Pesawat Tak Bisa Mendarat di Bandara Lombok Akibat Terhalang Alat Berat

Minggu, 27 Maret 2022 | 21:30 WIB

Oleh : JEM

Praya, Beritasatu.com - Sejumlah pesawat tidak bisa mendarat di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat, akibat ada alat berat yang mogok di ujung landasan pada Minggu (27/3/2022) pagi.

"Tadi pagi memang ada pesawat yang memutuskan untuk mengalihkan pendaratan atau menunda landing di Bandara Lombok. Namun saat ini kondisinya sudah normal," kata Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok Arif Haryanto di Praya, Lombok Tengah, Minggu.

Ia mengatakan peristiwa itu bermula ketika operasional bandara dimulai pukul 08.00 Wita, dua jam sebelum operasional dimulai, dilakukan pengecekan landas pacu oleh teknisi Unit Airport Facilities.

Dilaporkan oleh teknisi yang melakukan pengecekan landas pacu bahwa ada kendaraan buldoser HK yang melakukan pekerjaan pada paved shoulder runway (bahu jalan di sisi landas pacu) mogok.

"Posisi kendaraan berada pada 600 meter threshold (ujung landasan) Runway 13 dan 30 meter dari centerline landas pacu sisi utara," katanya.

Selanjutnya, pada pukul 08.00 Wita diinformasikan bahwa untuk menangani kendaraan tersebut diperlukan waktu penanganan 1 (satu) jam dan diterbitkan notice to airmen (Notam) penutupan landas pacu dengan alasan adanya kendaraan di sisi landas pacu (closed due to vehicle at shoulder runway).

Sumber: ANTARA