Top CSR Awards 2022 Kembali Digelar

Kamis, 31 Maret 2022 | 16:20 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Penghargaan Top CSR Awards 2022 telah diberikan kepada perusahaan terkemuka dari berbagai sektor bisnis yang berasal dari seluruh Indonesia, Rabu (30/3/2022).

Berlangsung di Hotel Raffles Jakarta, penghargaan tersebut mengangkat tema Being a Responsible Company is the Key Strategy for Business Sustainable Growth (Menjadi Perusahaan yang bertanggung jawab, merupakan kunci strategi untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan).

Beberapa nama besar muncul sebagai pemenang penghargaan, antara lain: MMS Group Indonesia, Multi Harapan Utama; Kideco Jaya Agung; Geo Dipa Energi; Yayasan BSM Umat; Indonesia Power; Borneo Indobara; Chandra Asri Petrochemical; Bank BRI; Len Industri, MNC Group; Bank Jatim; Kaltim Prima Coal; Aice Group; Sasa Inti; Suntory Garuda Beverage; Danareksa; Sharp Electronics Indonesia; Pupuk Kaltim; Hero Supermarket; Sucofindo; Asuransi Sinarmas; Asmin Bara Bronang.

Kemudian, ada juga Solusi Bangun Indonesia; Petro Kimia Gresik; Bank Mandiri; Perusahaan Gas Negara; Lembaga Penjamin Simpanan; Taspen; Bank Sumsel Babel; Jasa Sarana, Bank BCA, Astra Internasional, dan Badak NGL.

Top CSR Awards, diselenggarakan setiap tahun oleh Majalah Top Business, yang bekerja sama dengan sejumlah institusi seperti Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia (PaGI); Asosiasi GRC Indonesia; Corebest (lembaga konsultan dan pelatihan CSR); LKN (Lembaga Kajian Nawacita); Yayasan Pakem (Yayasan Pengembangan Keuangan Mikro); SDP (PT Sinergi Daya Prima/konsultan GCG); SGL Management (konsultan manajemen dan bisnis); Solusi Kinerja Bisnis (SKB).

Penghargaan yang diberikan untuk tahun ini, merupakan kesinambungan dari penghargaan serupa yang diberikan tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Penyelenggara TOP CSR Awards 2022, M Lutfi Handayani, yang juga pemimpin redaksi Majalah Top Business, menjelaskan kegiatan ini diikuti oleh 850 perusahaan di Indonesia. Ada 200 perusahaan yang mengikuti penilaian, dan 160 perusahaan mengikuti secara lengkap. “Jumlah ini meningkat 10% dibanding tahun lalu sebanyak 145 perusahaan,” kata Lutfi.

Kegiatan Top CSR Awards merupakan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan bidang CSR yang tertinggi, terbesar dan paling membanggakan di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, yang dinilai berhasil dalam menjalankan program CSR/TJSL/Community Development, yang efektif dan berkualitas.

Top CSR Awards bukan sekadar kegiatan penilaian dan pemberian perhargaan semata, namun di dalamnya ada banyak proses pembelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas CSR perusahaan.

Contoh proses pembelajaran itu, adalah adanya sesi Nilai Tambah dalam kegiatan Wawancara Penjurian, yang terus dibudayakan dalam kegiatan award-award yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business atau MSI Group. “Di dalam Sesi Nilai Tambah ini, Dewan Juri memberikan masukan dan saran-saran perbaikan kepada para peserta, untuk meningkatkan kualitas CSR perusahaan, ke depan,” papar Lutfi.

Ketua Dewan Juri Top CSR Awards 2022, Mas Achmad Daniri, menjelaskan proses penilaian dan penjurian Top CSR Awards 2022. Kategori penghargaan Top CSR Awards 2022 untuk perusahaan/organisasi, diklasifikasikan dalam lima tingkatan Level Bintang, yang dinilai berdasarkan sejumlah kriteria.

Sumber: BeritaSatu.com