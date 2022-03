Pemuda Adat Papua Nilai Kekerasan KKB untuk Sabotase Pembangunan Infrastruktur

Kamis, 31 Maret 2022 | 16:56 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua (DPN PAP) mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Begoa, Kabupaten Puncak, Papua. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk sabotase pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan pemerintah pusat di Papua.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPN PAP Jan Christian Arebo dalam Webinar bertajuk Violence and Sabotage of Infrastructure Development in Papua yang digelar Pustaka Compass dan INC TV, Rabu (30/3/2022).

Menurut Jan, serangan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, yang menewaskan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) pada awal Maret 2022 menunjukkan serangan KKB tidak hanya menyasar tentara dan polisi saja. KKB, katanya, juga menyerang warga sipil.

“Warga sipil juga tidak jarang mendapat serangan. Teror penembakan ini semakin menegaskan kelompok KKB yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) berupaya menghalangi upaya pembangunan di Papua dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat Papua,” ujar Jan Christian Arebo.

Untuk itu, DPN PAP mengecam dan mengutuk tindakan tidak manusiawi yang dilakukan TPNPB-OPM tersebut. Tindakan keji yang dilakukan kelompok teroris tersebut juga mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak.

“Penembakan yang dilakukan KKB ini sudah dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Saya katakan bahwa kelompok teroris yang melakukan penembakan terhadap delapan orang pekerja Telkom di Distrik Beoga adalah tindakan pelanggaran HAM,” tegas Jan Christian Arebo.

Jan menerangkan warga Papua tidak ada yang menolak pembangunan infrastruktur. Mereka tidak anti-pendatang dan tidak anti-investasi. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat di Papua tetap harus dijaga agar dapat berjalan dengan baik. Terutama menyangkut proyek pembangunan yang sedang berjalan, yaitu penyempurnaan konektivitas di Tanah Papua, baik Transpapua maupun jaringan telekomunikasi.

Jan melihat dibalik aksi teror KKB, terdapat pihak tertentu yang menginginkan Papua tidak kondusif. Kemudian menyebarkan berita-berita melalui media sosial seolah-olah Papua tidak kondusif.

“Sebagai generasi Papua yang punya semangat kebangsaan dan cinta NKRI, saya akan terus menjadi garda terdepan untuk menjaga Papua dalam NKRI. Hal-hal yang mengatasnamakan orang Papua akan terus saya tolak karena kami tidak pernah meminta referendum, kami ingin Papua tetap dalam NKRI.” Tegas Jan Christian Arebo.

