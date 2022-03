Apresiasi Peneliti dan Pengabdi, LPPM Unisba Gelar Resvex 2022

Kamis, 31 Maret 2022 | 19:19 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung (LPPM-Unisba) menggelar "Research and Community Service Expo" yang ketiga (3rd Resvex 2022). Ketua LPPM Neni Sri Imaniyati menjelaskan, 3rd Resvex 2022 yang digelar secara hybrid diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi dan promosi sekaligus pemberian penghargaan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan fakultas yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPkM) agar dapat lebih bersemangat demi terpeliharanya motivasi dalam berinovasi.

“Melalui kegiatan ini akan menjadi inspirasi serta motivasi bagi para peneliti dan pengabdi di lingkungan Unisba untuk mendesain dan menemukan inovasi yang terkait dengan penelitian khususnya bagi kebutuhan masyarakat yang dikemas dengan pengabdian kepada masyarakat,” kata Neni dalam keterangan resmi, Kamis (31/3/2022).

Harapannya, lanjut dia, ke depan 3rd Resvek 2022 dapat diperluas dengan melibatkan perguruan tinggi binaan Unisba.

"Dengan ini maka dinamika acara ini dapat lebih kuat dan tinggi serta meraih sasaran yang dapat menjawab tantangan umat dan secara tidak langsung membangun peradaban umat," lanjut Neni.

Pada acara ini juga diselenggarakan talkshow dengan narasumber Prof Dr Irwandi Jaswir, MSc yang merupakan penerima beberapa penghargaan diantaranya King Faisal International Laureate 2018 (Nobel Prize of Muslim World), Habibie Award 2013 Recipient in Medicine and Biotechnology, dan World-Class Scientist (H-index at Google Scholar 31 with 3282 Citations; H-index 22 at SCOPUS).

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pemberian LPPM Awards, terdapat 12 kategori yang dilombakan. Di samping itu, diberikan pula penghargaan khusus kepada beberapa fakultas di Unisba antara lain Fakultas concern dalam KKN Tematik (Fakultas Tarbiyajh), Fakultas dengan inovasi dalam metode dakwah (Fakultas Dakwah), Fakultas concern dalam pelayanan konsultasi syariah (Fakultas Syariah), Fakultas Paling Concern dan Inovatif dengan Kegiatan Penelitian (Fakultas MIPA), serta Fakultas Paling Concern dan Inovatif dengan Kegiatan PkM (Fakultas Teknik).

Pada kegiatan ini juga dilakukan pemberian penghargaan kepada penggagas penyusunan tafsir Unisba. Kemudian dalam kegiatan ini dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Unisba dengan Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia (APPHI), Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GeKrafs) Jawa Barat, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat, dan Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat.

Selain itu, adapula peluncurang PT Uzma Prima Sinergi dan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Koperasi Saudagar Jabar Syariah (KSJS). PT Uzma Prima Sinergi merupakan sebuah perseroan terbatas (PT) yang didirikan oleh Unisba dan bergerak di bidang industri makanan dan olahan masakan, industri farmasi, industri obat tradisional dan bidang perdagangan besar farmasi, obat dan kosmetik, serta perdagangan besar berbagai macam barang.

