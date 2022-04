Citibank Akan Gelar Webinar Pemberdayaan Perempuan, Catat Tanggalnya!

Jumat, 1 April 2022 | 10:55 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Citi Indonesia bekerja sama dengan BeritaSatu Media Holdings akan menggelar diskusi virtual yang bertajuk “Accelerating Social Inclusion through Women Empowerment” pada 6 April mendatang. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Citi Indonesia bekerja sama dengan BeritaSatu Media Holdings akan menggelar diskusi virtual yang bertajuk “Accelerating Social Inclusion through Women Empowerment” pada 6 April mendatang.

Acara ini fokus membahas pemberdayaan perempuan dalam rangka mendorong inklusi sosial.

Inklusivitas menjadi kunci dalam memanfaatkan keberagaman dalam mendorong kemajuan Indonesia. Agar bisa dianggap sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus bisa mewujudkan inclusive society yakni sebuah konsep di mana semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, terlepas dari latar belakang, kelas sosial, suku maupun gender.

Namun, tidak dapat dipungkiri kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan masih terjadi. Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan baru mencapai 54,03% dibandingkan dengan laki-laki yang sudah menyentuh angka 82,14%. Pemerintah pun telah mengajak sektor swasta untuk mendukung kesetaraan gender di dunia kerja.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, Citi Indonesia memprakarsai Citi Indonesia Women’s Network (IWN) yang fokus mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Dukungan lain Citi Indonesia terhadap isu kesetaraan gender juga ditujukan lewat diselenggarakannya “Accelerating Social Inclusion through Women Empowerment”. Diskusi virtual ini juga sebagai komitmen Citi Indonesia terhadap keberagaman dan inklusivitas.

Adapun acara akan digelar lewat platform Zoom pada 6 April 2022 pukul 16.00-17.30 WIB. Diskusi virtual akan dibuka dengan opening remarks dari CCO Citi Indonesia Batara Sianturi. Hadir sebagai keynote speaker Leny N Rosalin selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Co-Chairwomen Citi IWN Maryam Umar juga akan memberikan special remarks.

Accelerating Social Inclusion through Women Empowerment juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, CHRO Citi Indonesia Andyana Tobing, Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) Maya Juwita, Co-Founder Aliansi Laki-Laki Baru Nur Hasyim, serta stand up comedian Sakdiyah Ma’ruf.

Untuk registrasi, silakan klik tautan berikut ini.

