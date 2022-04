Perhutani Raih 4 Penghargaan di Ajang Digitec Award 2022

Sabtu, 2 April 2022 | 14:18 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Perum Perhutani berhasil meraih empat penghargaan di ajang Digitech Award 2022.

Penghargaan yang disabet yakni pada kategori The Best CEO for Corporate Digital Transformation yang diraih Dirut Perhutani Wahyu Kuncoro, lalu The Best Chief Human Capital & Information Technology Officer yang diraih Direktur SDM, Umum, dan TI Perhutani Muhamad Deny Ermansyah, The Best Digital Transformation in forestry Industries, dan The Best Digital Technology Project in Forestry Industries..

"Yang pasti penghargaan ini membuktikan transformasi digital Perhutani sudah berjalan baik. Platform digital di Perhutani akan mengintegrasikan manusia, bisnis proses, mesin, fisik sumber daya hutan dan industri kehutanan secara digital," ungkap Denny Ermansyah dalam keterangan persnya, Sabtu (2/4/2022).

Denny Ermansyah menambahkan melalui langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis ke depan, Perum Perhutani terus mengembangkan bisnis global, merancang inovasi, pengembangan talenta, memperkuat digital transformation forest management yang diharapkan akan berimbas pada pendapatan dan laba bersih Perhutani yang meningkat.

