Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit 2022 Bersama Perempuan Indonesia Maju

Surakarta, Beritasatu.com – Perempuan Indonesia Maju (PIM) berkolaborasi dengan sejumlah stake holders menyelenggarakan Digitalisasi Nusantara Expo & Summit 2022. Gelaran yang merupakan bagian dari side event G-20 ini diselenggarakan di Surakarta pada 29-31 Maret 2022.

Acara yang dibuka secara daring oleh Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan juga disambut oleh Gibran Rakabuming Raka, selaku Wali kota Surakarta. Digitalisasi Nusantara Expo & Summit 2022 juga berisi sejumlah agenda penting seperti Forum I yang mengangkat tema Peran Pemerintah Pusat Dalam Transformasi Digital di Seluruh Indonesia.

Gelaran Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit 2022 juga punya Forum B-20 Indonesia yang menampilkan tema menarik "How to Bridge Technoloy Implementation to the Regional Areas in Indonesia", yang menampilkan Aldi Haryopratomo (Board of Halodoc) dan Gibran Rakabuming Raka.

Perempuan Indonesia Maju (PIM) bekerjasama dengan sejumlah UMKM di Solo seperti Rafinda dan Jumputan Cinderelas yang dikoordinasikan oleh Yuli Tjahja Purnamasari untuk menampilkan kerajinan asli Solo seperti kain batik, kain eco print, aksesories, tas, selendang dan sejumlah produk ciri khas Surakarta untuk dipamerkan pada booth PIM di acara ini.

