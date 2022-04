Blusukan ke Pasar, Khofifah Pastikan Suplai dan Harga Bahan Pokok Aman

Minggu, 3 April 2022 | 06:20 WIB

Oleh : Fredericus Hardiyanto / WBP

Sidoarjo, Beritasatu.com - Memasuki bulan Ramadan, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok aman, kecuali minyak goreng curah. Hal itu diungkapkan ketika didampingi Bupati Sidoarjo Moch. Muhdlor turun langsung memastikan bahan pokok di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (2/4/2022). Khofifah mengecek kondisi riil harga sembako mulai gula, beras, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, hingga telur.

"Memasuki awal Ramadan saya ingin memastikan bahwa suplai logistik bahan pangan di Pasar Larangan Sidoarjo ini pada dasarnya semua stabil kecuali minyak goreng curah," ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan sebagian besar harga bahan pokok sesuai data Sistem Informasi Ketersediaan Perkembangan Bahan Pokok (SISKAPERBAPO) per 1 April 2022. Di mana, harga daging sapi berkisar Rp 113.974 per kg dan daging ayam Rp 35.787 per kg. "Kalau untuk daging sapi, suplai dan harganya stabil. Daging ayam yang sedikit di atas HET (harga eceran tertinggi). Kemarin masih standar HET, tapi hari ini ada kenaikan Rp 3.000 per kilo," terang orang nomor satu di Jatim.

Sementara, rata-rata harga telur ayam Rp 24.086, bawang merah Rp 27.720 per kg, dan bawang putih Rp 25.961 per kg. "Telur ayam di bawah HET sedikit jadi Rp 23.000. Yang lain seperti bawang merah hari ini stabil, tapi cenderung sedikit mengalami penurunan harga," ucap Khofifah.

Selain itu, harga cabai normal di angka Rp 39.191 per kg untuk cabai merah besar keriting, Rp 48.461 untuk cebai merah besar biasa, dan Rp 40.121 untuk cabai rawit. "Cabai, beras, dan gula stabil dan harganya normal. Alhamdulillah, suplai dan harganya stabil," tutur dia.

Meski begitu, menurut mantan Menteri Sosial itu, harga dan suplai minyak minyak goreng curah masih menjadi persoalan. Saat ini, Jatim masih membutuhkan suplai minyak goreng curah. "Jadi ada yang sudah 1 bulan atau 2 minggu belum mendapatkan suplai minyak goreng curah. Ini persoalan nasional yang mudah-mudahan bisa diatasi lebih cepat dan merata," ungkapnya.

Sumber: BeritaSatu.com