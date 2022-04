Percepat Inklusi Sosial Lewat Pemberdayaan Perempuan

Minggu, 3 April 2022 | 09:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kesetaraan gender merupakan indikator penting dalam inklusi sosial.

Inklusi sosial adalah kondisi di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat, terlepas dari agama, suku, maupun gender mereka.

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa daerah dan budaya. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk yang begitu besar. Hasil sensus penduduk di 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat populasi Indonesia terdiri dari 270,20 juta jiwa. Sebanyak 133,54 juta atau 49,42% dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan perempuan.

Sayangnya, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki masih terjadi di Indonesia.

Data BPS 2021 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan baru mencapai 54,03% dibandingkan dengan laki-laki yang sudah menyentuh angka 82,14%. Menurut laporan Human Development Report 2020 oleh United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia memiliki skor indeks ketimpangan gender atau gender inequality index (GII) sebesar 0,480 pada tahun 2019. Skor GII ini menempatkan Indonesia di peringkat 121 dari 162 negara.

Padahal, inklusivitas merupakan kunci dalam memanfaatkan keberagaman dalam mendorong kemajuan Indonesia. Agar bisa dianggap sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus bisa mewujudkan masyarakat yang inklusif. Ini berarti Indonesia perlu menekan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam rangka mendukung kesetaraan gender, Citi Indonesia bersama BeritaSatu Media Holdings menghadirkan diskusi virtual Accelerating Social Inclusion through Women Empowerment pada 6 April mendatang.

Diskusi virtual ini akan menyoroti pentingnya mendukung pemberdayaan perempuan sebagai salah satu upaya percepatan inklusi sosial. Peserta dapat mengikuti acara lewat platform Zoom pada 6 April 2022 pukul 16.00-17.30 WIB.

Diskusi virtual akan dibuka dengan opening remarks dari CCO Citi Indonesia Batara Sianturi.

Hadir sebagai keynote speaker Leny N Rosalin selaku Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Turut hadir Maryam Umar selaku Co-Chairwomen Citi Indonesia Women's Network (IWN), sebuah wadah yang diprakarsai Citi untuk mendorong kesetaraan gender di lingkungan kerja.

Accelerating Social Inclusion through Women Empowerment juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, CHRO Citi Indonesia Andyana Tobing, Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) Maya Juwita, Co-Founder Aliansi Laki-Laki Baru Nur Hasyim, serta stand up comedian Sakdiyah Ma’ruf.

