Initiative Forum Apresiasi Kolaborasi untuk Kemandirian

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati mengapresiasi kolaborasi dengan berbagai pihak yang selama ini mendukung program-programnya untuk kemandirian. Diharapkan hal itu dapat membantu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, edukasi masyarakat, dan menumbuhkan kemandirian sehingga dapat memberikan manfaat dalam membangun bangsa.

Demikian disampaikan Tomy dalam acara bertajuk "Initiative Forum: Inspirasi Untuk Negeri, Berdikari dengan Kolaborasi", di Hotel Bidakara, Kamis (7/4/2022) malam.

Hadir dalam acara ini yaitu sejumlah peserta dari berbagai lintas seperti Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Bappenas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), NGO nasional dan internasional, korporasi nasional dan lokal, serta mitra dari retail dan media massa.

Pada acara ini juga dilakukan launching aplikasi toko online 'initiative store'.

"Dengan adanya launching toko online tersebut, ini juga sebagai upaya menguatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami akan terus mengawal agar pemberdayaan terus berlanjut. Sehingga, pemberdayaan tidak hanya membuat produk, tapi juga mencari konsumen untuk membeli produk. Kami berharap mereka bisa mandiri dengan pengawalan pemberdayaan ini," kata Tomy dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Jumat (8/4/2022).

Dalam sesi Initiative Talk, Human Initiative menyampaikan pemaparan tentang kinerja selama 2021. Selain itu, Human Initiative juga menyampaikan jangkauan manfaat serta penerima manfaat yang telah terbantukan melalui sejumlah program selama pandemi Covid-19. Pemaparan dari beragam mitra kolaborasi Human Initiative disampaikan dalam sesi ini untuk menguatkan kolaboras aksi kemanusiaan.

Acara yang merupakan kegiatan public expose dan bertujuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan Human Initiative itu juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada mitra kolaborasi dalam sesi Initiative Award. Peraih penghargaan terdiri atas tiga kategori, yaitu korporasi/CSR, organisasi nirlaba, dan komunitas.

Human Initiative juga memaparkan tiga program inti yakni Initiative for Children, Initiative for Empowerement, dan Initiative for Disaster.

Dalam kesempatan itu, Human Initiative turut menampilkan pertunjukan kreasi anak-anak binaan, pameran 'Rumah Senyum'. Pertunjukan itu kerap digunakan Human Initiative untuk mitigasi bencana, serta produk-produk UMKM binaan Human Initiative.

"Kami berharap acara Initiative Forum ini dapat membantu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, edukasi masyarakat, dan menumbuhkan kemandirian sehingga dapat memberikan manfaat dalam membangun bangsa," pungkas Tomy.

Sumber: BeritaSatu.com