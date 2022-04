Kemensos Tegaskan DTKS Sudah Berbasis By Name By Address

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah berbasis pada by name by address serta padan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Untuk memastikan data itu valid, Kemensos sudah melakukan validasi secara terus-menerus. Kalau dahulu minimal setahun dua kali, saat ini menteri sosial setiap bulan melakukan updating (memperbarui) yang sudah berbasis by name by address dan sudah padan dengan data dukcapil atau NIK,” kata Harry dalam acara media briefing virtual di Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Menurutnya, untuk penerima program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menggunakan DTKS. Datanya pun terus-menerus ditingkatkan validitas dan reliabilitas demi ketepatan sasarannya. Hal itu, guna memastikan penerima bansos yang bersumber dari DTKS sesuai arahan presiden yakni BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, Kemensos juga melengkapi DTKS dengan foto kondisi rumah melalui geotagging dan juga dilakukan secara langsung pada saat penyaluran bansos diluncurkan.

Geotagging diartikan sebagai penanda tempat yang berfungsi untuk menandai lokasi di mana foto tersebut diambil. Upaya ini akan memudahkan pelacakan dan menemukan informasi mengenai keberadaan lokasi suatu bangunan (titik koordinat).

"Sekarang ini sudah dilakukan geotagging sehingga perlengkapan DTKS menjadi lebih baik yang disertai adanya foto-foto rumah penerima manfaat sembako dan PKH, karena data BLT minyak goreng menggunakan data PKH dan sembako. Maka kami yakin ketepatan sasaran sudah lebih baik," ungkap Harry.

Jadi, lanjut dia, kalau ada hal-hal di lapangan yang kurang tepat, maka Kemensos membuka partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos yang terintegrasi di dalam sistem informasi kesejahteraan sosial dan di dalam Cek Bansos tersebut dipastikan ada aplikasi Usul Sanggah.

Jadi apabila nantinya ditemukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kurang tepat, maka bisa disampaikan sanggahan di dalam aplikasi cek bansos tersebut.

“Termasuk ketika ke depan masyarakat menemukan keluarga yang sangat miskin dan layak menerima itu perlu juga diajukan di Cek Bansos. Itu mekanisme yang terbangun di Kemensos untuk menjaga integritas dari DTKS sehingga bansos yang diterima keluarga miskin betul-betul bisa tepat sasaran, termasuk BLT minyak goreng yang menggunakan data tersebut,” pungkas Harry.

