Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Rektor Universitas Trisakti, Thoby Mutis, meninggal dunia pada Sabtu (9/4/2022) di Rumah Sakit St Carolus, Jakarta.

"Berita Duka Cita. Rest In Peace. Telah Berpulang kehadirat Allah Bapa di Surga pada hari Sabtu 9 April 2022 jam 02.05 WIB Prof Dr Thoby Mutis Rektor Usakti masa jabatan 1998-2016," demikian kabar yang beredar melalui WhatsApp yang diterima Beritasatu.com.

Kabar tersebut juga menyebutkan, jenazah disemayamkan di Ruang Lazarus RS St Carolus, Jakarta dan akan dikebumikan di San Diego Hills Karawang, pada hari Sabtu, 9 April 2022 pukul 13.00 WIB. Sementara alamat rumah Duka di Jalan Kecubung V no 10, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Thoby Mutis lahir di Ruteng, Nusa Tenggara Timur pada 2 November 1947. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1976.

Gelar doktoral dalam Organization Development, South-East Asia Interdisciplinary, didapatkannya dari Development Institute, SAIDI Filipina pada tahun 1984. Adapun judul disertasinya adalah Organization Competency and Effectiveness of the Jakarta Credit Union. Pada 26 Oktober 1995, Thoby Mutis, dikukuhkan sebagai guru besar dengan pidato Pendekatan Ekonomi Pengetahuan dalam Manajemen Kodeterminasi.

Thoby Mutis mendapat Penghargaan Utama atas Partisipasi dan Dharma Bakti yang Luar Biasa dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dari Presiden RI tahun 2003, juga Penghargaan Syariah Awards, dari Bank Syariah Mandiri, 13 Juni 2004

Sumber: BeritaSatu.com