Fasilitasi Warga Beli Minyak Goreng Curah, Jabar Luncurkan Aplikasi Sapawarga

Bogor, Beritasatu.com - Jawa Barat (Jabar) meluncurkan aplikasi pemesanan minyak goreng curah bersubsidi Rp 15.500 Sapawarga. Hal itu guna memfasilitasi warga yang masih sulit menjangkau ketersediaan minyak goreng.

Peluncuran dilakukan pada Jumat (8/4/2022) di Depok dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Depok M Idris, dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya.

Program tersebut dinamai Ridwan Kamil dengan sebutan Pemirsa Budiman (Pemesanan Minyak Goreng Curah Bersubsidi via Aplikasi Sapawarga untuk Ibu-ibu di Mana-mana).

Warga yang memesan minyak goreng curah via Pemirsa Budiman dibatasi 3 per liter, per bulan, untuk 1 keluarga. Untuk mendapatkan minyak goreng ini warga cukup membayar Rp 15.500 per liter.

Warga pun hanya bisa melakukan pemesanan secara kolektif hanya melalui RW yang memiliki aplikasi Sapawarga.

"Adapun teknis pemesanan minyak goreng di Aplikasi Sapawarga tak bisa dilakukan oleh pribadi, melainkan dikoordinasi oleh RW dengan prioritas wilayah yang harganya minyak gorengnya masih tinggi," kata Ridwan Kamil.

"Selain untuk meredam lonjakan permintaan, pihak RW lebih mengetahui siapa saja warga yang paling membutuhkan minyak goreng," sambungnya.

Sumber: BeritaSatu.com