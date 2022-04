Elnusa Petrofin Kampanye Gerakan PHBS

Jakarta, Beritasatu.com – PT Elnusa Petrofin (EPN) melalui seluruh unit operasi di Indonesia telah menggelar Program Petrofin Peduli bertemakan “Gerakan Masyarakat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).” Program corporate social responsibility (CSR) yang berlangsung pada 5 Maret hingga 5 April itu bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan terhadap diri dan lingkungan, khusus anak-anak usia dini yang masih bersekolah.

Disampaikan dalam keterangan tertulis, bahwa kegiatan yang menyasar anak-anak usia 6-12 tahun bertujuan memberikan edukasi penerapan pola hidup bersih dan sehat supaya mereka terbiasa dalam menerapkan perilaku tersebut sejak dini.

Head of Corporate Communication PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo menyampaikan, Petrofin berinisiatif melakukan aksi CSR dengan terjun langsung ke masyarakat untuk mengampanyekan cara mencuci tangan yang baik dan benar, serta mendukung fasilitas sarananya melalui pemberian tempat cuci tangan sebagai bagian dari program CSR Gerakan PHBS.

“Kontribusi yang diberikan kepada masyarakat Indonesia melalui Pilar #PetrofinSehat ini berperan nyata dalam situasi yang penuh tantangan pada masalah kesehatan saat ini, terutama untuk anak usia sekolah yang digadang menjadi agent of change bagi bangsa Indonesia di kemudian hari,” ujar Putiarsa dalam siara pers, Minggu (10/4).

Ada pun rangkaian kegiatan CSR Gerakan PHBS tersebut dikemas lewat metode pembelajaran aktif dan partisipatif kepada anak-anak, berupa permainan sehingga menambah antusiasme mereka dalam pembelajaran. Kehadiran kegiatan gerakan PHBS ini juga telah mengedukasi lebih dari 4.000 anak-anak, dan Elnusa Petrofin untuk memberikan ratusan sarana fasilitas tempat cuci tangan yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari mengampanyekan adaptasi pola hidup baru akibat pandemi Covid-19 yang melanda dua tahun belakang ini, dan memberikan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dengan dimulainya lagi pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah,” kata Putiarsa.

Kegiatan CSR itu, tambah Putiarsa, sekaligus mewujudkan salah satu poin dalam Sustainable Development Goals (SDG’s) poin nomor 4, yakni good health and well being di mana poin ini menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Dia mengungkap harapannya bahwa kegiatan #PetrofinSehat ini dapat membantu anak-anak di sekitar lingkungan perusahaan agar bisa menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat tumbuh menjadi anak yang sehat dan sejahtera serta meningkatkan taraf hidup kesehatan mereka.

