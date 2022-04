TM College Buka Kesempatan Pelajar Bisa Lulus dari Universitas di Selandia Baru

Jakarta, Beritasatu.com - TM College berkolaborasi dengan Education New Zealand mengajak murid-murid SMA di Indonesia untuk mengenal inisiatif Global Pathways yang diinisiasi oleh Education New Zealand. Pengenalan ini akan diberikan dalam webinar "A Virtual Tour with New Zealand Universities" melalui Zoom pada hari Sabtu, 23 April 2022.

Pada tahun 2020, Education New Zealand dan delapan universitas negeri New Zealand menandatangani kerja sama dengan provider kualifikasi dari Inggris bernama NCUK. Model kerja sama ini memungkinkan murid dari 30 negara bisa memulai perjalanan studi Selandia Baru mereka di institusi lokal yang telah ditunjuk, salah satunya di TM College Jakarta.

BACA JUGA Education New Zealand Dukung Peningkatan Kapasitas Guru di Indonesia

TM College menawarkan 1+2 Programme atau International Year One Programme, di mana murid-murid dapat memulai tahun pertama kuliah di Jakarta, lalu melanjutkan tahun kedua dan ketiga di delapan universitas negeri yang ada di Selandia Baru. Kedelapan universitas negeri tersebut yakni Auckland University of Technology, The University of Auckland, University of Canterbury, Lincoln University, Massey University, University of Otago, The University of Waikato, dan Victoria University of Wellington.

Ben Burrowes, Regional Director Asia (Excluding China) dari Education New Zealand menyatakan bahwa program ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri murid sebelum menempuh pendidikan di Selandia Baru.

“Kami ingin semua murid internasional memiliki pondasi yang kuat sebelum melanjutkan studi di Selandia Baru. Kami percaya kerja sama ini dapat menyediakan platform yang berguna untuk membangun pondasi tersebut,” kata Ben dalam keterangannya, Rabu (13/4/2022).

Spesifikasi jurusan yang ditawarkan dalam program ini berkaitan dengan bisnis, antara lain Human Resources Management, Operations and Supply Chain Management, Public Relations, dan Hotel and Tourism Management. Meskipun demikian, tak menutup kemungkinan murid dapat memilih jurusan lain di tahun kedua mereka.

BACA JUGA English New Zealand Tawarkan Serunya Belajar di Selandia Baru

“Program International Year One yang ditawarkan oleh TM College merupakan sebuah program alternatif yang ditujukan bagi murid yang ingin mengambil gelar bisnis. Program kami memungkinkan murid untuk dapat mempersiapkan diri secara akademik dan bahasa sebelum ke luar negeri dengan memulai tahun pertama kuliah di Indonesia. Ini juga memungkinkan murid untuk menghemat biaya kuliah hingga lebih dari Rp 500 juta,” ujar Timothy, Head of Operations TM College.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com