Personel Gabungan Berhasil Padamkan Kebakaran Kapal di Sabang

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) melalui Kantor Distrik Navigasi (Disnav) Sabang memberikan bantuan dan monitoring sebagai bentuk gerak cepat atasi terbakarnya kapal kargo berbendera Malta CMA CGM Lisa Marie di Perairan Sabang.

Kepala Disnav Sabang Andi Aswad mengatakan pihaknya memperoleh informasi awal terkait insiden tersebut berdasarkan laporan dari operator SROP Sabang.

"Kapal tersebut diketahui tengah dalam perjalanan dari Jeddah Arab Saudi menuju Port Klang Malaysia," kata Andi dalam keterangan di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

PIhaknya menerima laporan terjadi distress pada local time pukul 01.28 WIB yaitu kebakaran in the middle underdeck in the cargo hold terhadap Kapal CMA CGM Lisa Marie pada posisi 06° 13.179’ N / 095° 23.310’ E, 2 (Dua) NM dari Pulau Rondo.

Andi mengungkapkan kapal itu meminta bantuan fire rescue untuk memadamkan kebakaran pada Sabtu (16/4/2022). Adapun tindakan yang telah diambil oleh UPT Ditjen Hubla saat itu langsung menghubungi pihak SAR Banda Aceh, pihak SAR Sabang, pihak TNI AL Sabang.

