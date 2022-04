Kekerasan Seksual Tak Mudah Diselesaikan

Jakarta, Beritasatu.com - Co Director Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Fitria Villa Sahara menilai bahwa fenomena kekerasan seksual tidak mudah untuk diselesaikan.

Hal itu dikatakan dalam webinar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional dan Hari Kartini, sekaligus merupakan rangkaian acara menuju puncak acara BeritaSatu Inspiring Women 2022.

"Hal ini dikarenakan ketidakberanian korban dalam melaporkan permasalahan menjadi salah satu alasan yang mengakibatkan peningkatan kasus terus meningkat," katanya saat webinar Women in the Workplace: Creating a Culture of Equality & Inclusion yang digelar oleh Beritasatu Media Holdings pada Kamis (21/4/2022).

Menurutnya kekerasan seksual yang sering ditemui di tempat kerja ada 5 bentuk yaitu fisik, lisan, isyarat, tertulis dan psikolog. Namun sayangnya korban seringkali ketakutan untuk melakukan laporan yang disebabkan oleh beberapa faktor.

"Misalnya minim jaminan hukum dalam lingkungan tempat kerja, tidak adanya sosialisasi mengenai mekanisme laporan yang baik, saksi yang juga tidak mempunyai keberanian dalam mendukung," ucap dia.

