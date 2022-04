Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang mengatakan, tingkat kekerasan seksual di lingkungan kerja naik drastis. Tahun 2017 sampai 2020 mencatat 92 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, sedangkan tahun 2021 meningkat hingga 116 kasus.

Sebanyak 5 kasus dialami oleh perempuan pekerja rumah tangga, 6 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, 2 kasus terhadap perempuan pembela HAM, dan sebanyak 114 kasus dialami oleh perempuan pekerja dalam berbagai sektor lainnya.

BACA JUGA Kekerasan Seksual Tak Mudah Diselesaikan

Veryanto menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima, relasi kekuasaan adalah salah satu faktor penyebabnya. Orang yang melakukan kekerasan seksual adalah orang yang memiliki posisi lebih tinggi.

“Relasi kuasa ini membuat korban memiliki pertimbangan untuk melawan, karena diancam pemutusan hubungan kerja (PHK) atau diskriminasi, dilaporkan balik karena melakukan pencemaran nama baik. Ini faktor yang membuat korban enggan melapor, sehingga mengalami trauma dan mempertaruhkan rasa takut demi memenuhi ekonomi keluarga,” ungkapnya dalam webinar bertajuk, Women in the Workplace: Creating a Culture of Equality & Inclusion yang diselenggarakan Beritasatu Media Holdings, Kamis (21/4/2022).

Menurutnya, jika tidak ditanggapi dengan serius kekerasan seksual pada perempuan di lingkungan kerja ini akan perusahaan itu sendiri, bahkan bisa memperlambat kemajuan suatu bangsa. Untuk itulah, setiap perusahaan penting sekali untuk mengimplementasikan kerangka bisnis dan hak asasi manusia. Ini kesepakatan global yang digaungkan.

BACA JUGA UU TPKS Harus Berikan Perlindungan Maksimal bagi Korban Kekerasan Seksual

“Kalau kerangka ini sudah dijalankan, saya pikir korban percaya diri untuk berbicara karena didukung mekanisme yang ada. Selain itu korban juga mendapatkan penanganan sampai pemulihan itu bisa dilakukan," urai dia.

"Kalau perempuan pekerja bisa produktif tanpa takut terancam kekerasan seksual, maka mereka bisa mengerahkan energinya lebih baik dan berkontribusi kepada perusahaan,” tutup Veryanto.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com