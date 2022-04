Laki-Laki Bisa Menjadi Agen Perubahan Hentikan Kekerasan Seksual

Jakarta, Beritasatu.com - Program Analyst untuk Kekerasan terhadap Perempuan UN Women Indonesia, Nunik Nurjanah menilai laki-laki bisa menjadi agen perubahan untuk menghentikan kekerasan dan pelecehan seksual.

"Laki-laki bisa menjadi contoh dalam bersikap menghargai perempuan, berperan sebagai by standar aktif dan memberi informasi yang dibutuhkan korban," katanya saat webinarWomen in the Workplace: Creating a Culture of Equality & Inclusion yang digelar oleh Beritasatu Media Holdings pada Kamis (21/4/2022).

Menurutnya laki-laki perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan dan strategi pencegahan kekerasan dan pelecehan. Misalnya pada kampanye virtual mempercayai perempuan yang melaporkan kekerasan dan pelecehan, termasuk bagaimana meresponnya.

"Mengajak kolega laki-laki lain menghentikan kekerasan, pelecehan atau diskriminasi," ucap Nunik.

Ada beberapa cara menghapus atau mengurangi kekerasan terhadap perempuan, khususnya di tempat kerja. Salah satunya dengan pendekatan transformatif yakni mengatasi ketimpangan gender dan diskriminasi dengan mengubah norma sosial dan relasi kuasa yang timpang.

Selain itu kegiatan pencegahan di tempat kerja yang meliputi langkah mengintegrasikan kesetaraan gender dalam program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) atau kebijakan dan strategi pencegahan.

Sementara sistem tempat kerja yang efektif dengan membuat kebijakan atau prosedur hak asasi manusia (HAM) yang adil dan responsif gender. Prosedur pelaporan yang efektif, bantuan dukungan untuk korban dan akuntabilitas pelaku

"Untuk mengatasi budaya kerja perlu adanya pelatihan tentang kekerasan dan pelecehan, training bystander dan perannya, memahami relasi kuasa dan perilaku yang tidak diinginkan di tempat kerja, melibatkan laki-laki untuk menolak kekerasan dan pelecehan serta peningkatan kesadaran dan kampanye," ungkap dia.

Menurutnya kekerasan dan pelecehan seksual terjadi disebabkan karena beberapa hal, yakni:

1. Peran gender yang tidak setara dan relasi kuasa yang timpang

2. Norma-norma sosial yang melanggengkan sikap, stereotip, perilaku, dan berbagai bentuk diskriminasi, candaan seksis, dan lainnya.

3. Pandangan bahwa laki-laki memiliki hak dan keistimewaan atas perempuan.

4. Norma sosial mengenai maskulinitas atau maskulinitas toxic.

5. Menghakimi perilaku gender yang tidak dapat diterima secara sosial.

