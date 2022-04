Menkominfo: Perempuan Pilar Utama UMKM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) Johnny G Plate menyatakan peluang perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja sebagai wirausaha digital makin terbuka lebar. Hal ini seiring akselerasi transformasi digital pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Johnny, partisipasi “Kartini Muda” saat ini tidak terlepas dari inspirasi peran dan perjuangan Raden Ajeng (RA) Kartini.

“Berbagai capaian perempuan dalam UMKM Indonesia bukti nyata bahwa perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak sia-sia. Apabila kita telisik lagi, tidak dapat dimungkiri banyak ‘Kartini-Kartini’ modern dengan inspirasi dari Raden Ajeng Kartini, figur perempuan yang telah mengisi sejarah negara ini,” ujarnya dalam webinar Kartini Day Women in Digital Entrepreneurship #Recover Together with DEA, Kamis (21/4/2022).

Johnny mencontohkan deretan nama perempuan yang memegang peran penting di Indonesia, baik di pemerintahan hingga lembaga-lembaga terkait, antara lain Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan Sekjen Kemenkominfo Mira Tayyiba.

Menurut Johnny, masih banyak lagi perempuan Indonesia yang mengisi jabatan strategis di berbagai lembaga eksekutif seperti di jajaran menteri dan pejabat pimpinan tinggi. Begitu juga yang menjadi chair dan alternate chair pemimpin persidangan Sherpa Track, Working Group dan Engagement Group dalam Presidensi G-20 Indonesia 2022.

“Di tingkat global, dari sederet panjang peran perempuan dicatat beberapa perempuan juga mengisi posisi penting di level pimpinan. Sebut saja saat ini ibu Kamala Harris Wakil Presiden Amerika Serikat, Jacinda Ardern Perdana Menteri Selandia Baru, hingga jajaran C-Level Executive di berbagai global technology company dan para pemimpin lembaga internasional. Kita juga saat ini bersama-sama dengan Madam Atsuko Okuda sebagai Regional Director Internasional Telecommunication Union, Regional Office for Asia and Pasific,” beber dia.

Sumber: BeritaSatu.com