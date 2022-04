Institut Kemandirian Dompet Dhuafa Launching Program Re-Space

Tangerang, Beritasatu.com – Institut Kemandirian Dompet Dhuafa bersama ReBach International Co Ltd melakukan launching program Re-Space di Institut Kemandirian Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Jumat (22/4/2022).

Direktur Institut Kemandirian Abdurrahman Usman mengatakan, Re-Space merupakan program inovasi pemecahan masalah sosial di masyarakat yang mendukung menyiapkan SDM handal dan terampil menuju Indonesia Emas 2045.

"Institut Kemandirian selama ini sudah menjalankan pelatihan keterampilan reguler dengan sembilan Jenis jurusan yang berbeda, dengan Re-Space akan ada penambahan diklat berupa pengolahan pangan, digital marketing, dan pengolahan kayu," ujar Abdurrahman Usman.

"Tapi ini bukan sekadar diklat, ini juga pilot projects yang ada di Indonesia berupa inkubasi bisnis. Kita ingin mencetak menjadi entrepreneur baru, bukan sekadar menjadi pekerja," tambah Abdurrahman Usman.

Menurut Abdurrahman Usman, program ini bisa berjalan berkat kesamaan visi antara Institut Kemandirian dan ReBach International Co Ltd.

"Harapannya manfaatnya bisa lebih luas dan makin banyak masyarakat yang terlibat di dalamnya. Sehingga, bisa membantu permasalahan di Indonesia terkait pengangguran dan kemiskinan," kata Abdurrahman Usman.

Pimpinan ReBach, Park Youngjun menjelaskan bahwa ruang ini akan menjadi langkah inisiatif dalam rangka membangun role model untuk menyebarkan visi dan misi ReBach.

"Generasi masa depan di Indonesia dapat membangun kapasitas kemandirian mereka sendiri melalui berbagai cara interaksi antara pemuda dan masyarakat,” ujar Park Youngjun.

Menurut Park Youngjun, kolaborasi ini adalah kemitraan luar biasa yang memulai bisnis sosial oleh perusahaan sosial Korea dan Indonesia.

Peluncuran program ini bersamaan dengan peresmian gedung 'Inovasi Kemandirian' berlokasi di Jalan Zaitun II Islamic Village, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Agenda ini turut dihadiri Prof Chon Sangyung dari Inha University, An Jungeun (Director of Good Pepole), Park Youngjun (CEO of Rebach International), Ahmad Shonhaji Direktur Dakwah Budaya dan Pelayanan Masyarakat Dompet Dhuafa, serta tamu undangan lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com