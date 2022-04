Imbas One Way, Jalur Alternatif bagi Pemudik Disiapkan

Jakarta, Beritasatu.com – Pada periode mudik Lebaran nanti, Kakorlantas Polri akan memberlakukan sistem satu arah atau one way dan ganjil-genap di jalan tol. Dalam menjalankan kebijakan ini, Kapolda Jawa Tengah (Jateng) yang paling banyak mendapatkan limpahan dari Jawa Barat (Jawab) juga menyiapkan jalan-jalan alternatif guna menjaga kelancaran arus mudik. Terkait aturan one way saat mudik Lebaran, pemerintah telah menyiapkan jalur alternatif bagi para pemudik.

“Ini yang menjadi atensi bapak presiden, sehingga kita tidak lost di sana,” kata Kakorlantas Polri Firman Santyabudi dalam rapat koordinasi kesiapan daerah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2022/1443 hijriah di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/4/2022).

Untuk pemudik dengan sepeda motor, mereka juga akan dipandu secara penuh dengan memberi batasan. “Kalau hanya dengan garis, kadang dilewati juga, sehingga mengganggu dari arah kebalikannya. Jadi sedapat mungkin arahan untuk kelancaran ini kita menghitung hal-hal yang paling maksimal kita kerjakan untuk menekan adanya kendala sepanjang arus perjalanan mudik,” kata Firman.

Firman juga mengimbau masyarakat untuk mudiklebih awal agar tidak terjebak kemacetan pada puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 28-30 April 2022. Untuk itu, seluruh jajaran Korlantas Polri juga telah diturunkan lebih awal ke lapangan. Untuk arus balik sendiri diprediksi terjadi pada 7-8 Mei 2022.

