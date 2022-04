Jelang lebaran, Harga Daging Sapi di Bandar Lampung Tembus Rp 145.000 Per Kg

Bandar Lampung, Beritasatu.com - Harga daging sapi di pasar tradisional di bandar lampung perlahan mulai naik menjelang Lebaran. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Pasir Gintung, Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Sabtu (23/4/2022) harga daging sapi berkisar antara Rp 140.000 hingga Rp 145.000 per kilogram.

Yopi salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Pasir Gintung mengatakan, sebelumnya harga daging sapi berkisar Rp 130.000 per kilogram.

"Sekarang harganya mulai naik berkisar Rp 140.000 hingga Rp 145.000 perkilogram," ujar Yopi.

Menurut Yopi, harga daging sapi diperkirakan akan terus naik seiring dengan semakin dekatnya Lebaran. Yopi memprediksi harga daging sapi bakal mencapai Rp 150.000 per kilogram.

Herman pedagang daging sapi lainnya di Pasar Pasir Gintung mengatakan, harga daging sapi biasanya akan merata di seluruh pasar tradisional di Lampung karena sudah ditetapkan bersama pedagang lainnya dalam rapat bersama antara persatuan pedagang daging sapi dan para agen daging sapi.

Menurut Herman, meski harganya naik, permintaan daging sapi jelang Lebaran juga meningkat, tidak seperti awal puasa.

"Sekarang pembeli juga sudah mulai naik, H-3 Lebaran biasanya pembeli semakin banyak karena biasanya mereka masak untuk sahur terakhir atau untuk lebarannya," ujar Herman.

Tidak hanya daging sapi, harga ayam potong juga terpantau mengalami kenaikan. Di pasar yang sama, harga ayam potong saat ini dijual seharga Rp 38.000 per ekor untuk ukuran kecil, ayam potong ukuran sedang Rp 45.000, dan Rp 55.000 per ekor untuk ukuran besar. Sebelumnya, harga ayam potong untuk ukuran kecil seharga Rp 34.000 per ekor, ukuran sedang Rp 40.000 per ekor untuk dan untuk ukuran besar Rp 50.000 per ekor.

Reni, pedagang ayam potong di Pasar Pasir Gintung mengatakan, harga ayam potong mulai mengalami kenaikan sejak memasuki bulan Ramadan. Menurut Reni, kenaikan harga ayam potong terjadi karena adanya peningkatan permintaan masyarakat sementara pasokan dari para agen terbatas.

