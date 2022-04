Harga Daging Sapi Melonjak di Pangkalpinang Mendekati Lebaran

Bangka Belitung, Beritasatu.com - Mendekati Lebaran, harga daging sapi di sejumlah pasar Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Beliting (Babel) melonjak. Tingginya permintaan membuat harga daging sapi kerap kali naik.

Berdasarkana pantauan Beritasatu.com, harga daging sapi sudah menyentuh Rp 145.000. per kilogram (kg). Diproyeksi, harga tersebut akan terus naik hingga Lebaran.

Salah satu pedaganag di pasar tradisional Pangkalpinang, Masrul mengatakan daging sapi dijual Rp 145.000 per kilogram atau naik Rp 15.000 dari sebelumnya Rp 130.000 per kilogram "Hampir 2 bulan sudah mengalami kenaikan jadi Rp 145.000 per kg dari Rp 130.000 per kg," jelas Masrul kepada Beritasatu.com Minggu (24/4/2022)

Masrul mengakui walaupun harga daging mengalami lonjakan, masyarakat tetap membeli. Apalagi mendekati hari raya Lebaran. "Kenaikan harga hanya berdampak pada daya beli, yang biasanya beli 2 kg sekarang hanya beli 1 kg," kata dia.

Dia mengakui, biasanya rata-rata menjual daging sapi 50 kg per hari. Namun sekarang bisa mencapai 200 kg per hari.

