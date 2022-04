Wall Street English dan SLC Berikan Donasi dan Beasiswa

Jakarta, Beritasatu.com - Menyambut bulan suci Ramadan 2022, Wall Street English Indonesia bekerja sama mengadakan kegiatan donasi bertema “Building a Better Future for People with Special Needs” dengan Saraswati Learning Center (SLC) yang berjalan hingga 7 Mei 2022. Komunitas SLC bergerak di bidang pemberdayaan anak-anak berkebutuhan khusus seperti down syndrome.

Melalui program ini, Wall Street English Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan beasiswa penuh kelas Bahasa Inggris untuk seluruh siswa kelas vokasional Saraswati, di samping pemberian donasi berupa sembako dan peralatan kesehatan lainnya.

Niat baik ini disambut dengan antusiasme besar dari ribuan anggota Wall Street English Indonesia yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Tangerang, Cibubur, Bandung, dan Surabaya. Nantinya, penyerahan donasi akan dibarengi dengan serah terima scholarship program WSE GO senilai total Rp 120.000.000.

Pemberian beasiswa bahasa Inggris oleh Wall Street English Indonesia kepada Saraswati Learning Center dan pemberian kartu ucapan terima kasih kepada Kish Gill, CEO Wall Street English Indonesia

“Melihat potensi saudara-saudara kita di komunitas down syndrome, kami yakin sebagai satu komunitas kita mampu membangun kesempatan bagi mereka untuk terus mengembangkan cita dan karya. Hal ini juga merupakan komitmen berkelanjutan Wall Street English Indonesia yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Yayasan Cheshire Indonesia dan National Paralympics Committee dengan memberikan dukungan pembelajaran bahasa Inggris agar masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dapat menjadi lebih kompetitif lagi,” tutur Kish Gill selaku CEO dari Wall Street English Indonesia dalam keterangannya, Kamis (28/4/2022).

Saraswati Learning Center merupakan non-profit organization yang bergerak dalam pelayanan edukasi, terapi, serta pelatihan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Saraswati Learning Center telah aktif beroperasi sejak tahun 2016 dan telah berhasil mendidik 500 siswa berkebutuhan khusus dengan menyediakan layanan tes diagnosa dan asesmen, edukasi dan beragam terapi kebutuhan khusus, serta pelatihan keterampilan atau juga disebut Vocational Training Programme.

Saraswati Learning Center juga menjalankan toko Beyond Difable by SLC yang menjual karya komunitas Saraswati berupa hasil kerajinan tangan. Dengan meningkatkan keterampilan komunitas Saraswati melalui penguasaan bahasa Inggris, diharapkan Beyond Difable by SLC dan Komunitas SLC secara keseluruhan dapat berkembang lebih besar ke depannya.

“Melalui kegiatan ini kami ingin merangkul Saraswati Learning Center, komunitas Wall Street English, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama bergerak menuju arah yang lebih baik dan bersama menjadikan Indonesia semakin kompetitif melalui Bahasa Inggris, seperti yang tertuang dalam visi dan misi Wall Street English. Semangat inilah yang menjadi “jiwa” dalam program charity Ramadan kali ini,“ tutup Kish.

Sumber: BeritaSatu.com