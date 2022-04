Imbas One Way di Km 47, Tol Cipularang Arah Jakarta Lumpuh

Purwakarta, Beritasatu.com - Kemacetan panjang terjadi di ruas Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, arah Jakarta pada Jumat (29/4/2022) pagi. Kemacetan ini dampak sistem satu arah (one way) Tol Cikampek mulai km 47 hingga km 414 Kalikangkung, Semarang.

Ribuan kendaraan ini terjebak sejak Kamis malam (28/4/2022) hingga Jumat pagi di ruas Tol Cipularang, wilayah Purwakarta. Kemacetan terjadi dari km 100 sampai km 81 hingga mengarah ke Gerbang Tol Sadang menuju arah Jakarta.

BACA JUGA Rest Area Jadi Pemicu Kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek

Mengingat sudah lama tak bergerak, para pengendara terpaksa mematikan mesin kendaraan dan memilih diam di luar kendaraan.

Tidak hanya kendaraan besar, banyak juga kendaraan pribadi, travel, dan angkutan umum lainnya terjebak dalam kemacetan pagi ini.

Cuneng (56) salah seorang pengemudi mengatakan terjadinya kemacetan sudah dimulai dari Padalarang yang diarahkan ke luar tol. Pada jam 10.00 WIB, masuk lagi dan kembali terjebak macet di km 88 Cipularang.

“Saya berharap petugas membuka atau memberikan jalur menuju jakarta, karena di sini kita sama-sama membutuhkan jalur untuk pekerjaan, saya dari Tasikmalaya tujuan Marunda untuk mengambil barang,” tegas Cuneng.

BACA JUGA Macet Parah, Kendaraan di GT Cikampek Utama Tak Bergerak

Terjadinya lumpuh di tol Cipularang hingga saat ini, dikeluhkan pengguna jalan lainnya. Jenal (43), seorang karyawan pabrik terpaksa telat masuk kerja pada hari terakhirnya menjelang Lebaran. Pasalnya bus karyawan yang ditumpangi ikut terjebak macet, terjebak macet sepanjang 2 kilometer, selama 2 jam.

“Kemacetan di jalur tol Cipularang mulai terjadi pad km 74, terpaksa harus izin dan menelepon perusahaan bahwa di sini terjadi kemacetan, kendaraan tidak bergerak,” pungkas Jenal.

Polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way di km 47 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) hingga km 414 Tol Kalikangkung sejak Kamis sore. Sedianya one way berakhir pada pukul 00.00 WIB dini hari tadi. Namun, karena arus pemudik masih tinggi, sehingga polisi memperpanjang jadwal one way.

"Berdasarkan kondisi di lapangan pada dini hari ini sampai dengan pukul 02.00 WIB, masih didapatkan besarnya arus kendaraan dari jalan Tol Jakarta menuju ke arah Timur," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo melalui keterangannya, Jumat (29/4/2022).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com