Pintu Masuk One Way Digeser dari Km 47 ke GT Cikampek Utama

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bagian Operasional Korps Lalu Lintas Polri, Kombes Pol Eddy Djunaedi mengatakan, pihaknya sedang melakukan proses pemunduran pintu masuk one way atau satu arah di Tol Jakarta-Cikampek yang semula Km 47 menjadi ke titik Gerbang Tol Cikampek Utama.

"Iya (dimundurkan)," kata Eddy saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (29/4/2022).

Secara terpisah, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, dengan adanya pemunduran pintu masuk one way ini, arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta dapat dinormalkan, melewati jalan tol dan tidak lewat arteri.

"Saat ini sedang proses pemunduran pintu masuk one way, dari KM 47 ke Gerbang Tol Cikampek Utama. Dari Gerbang Tol Cikampek Utama ke Gerbang Tol Kalikangkung masih one way. Dengan adanya pemunduran pintu masuk one way, arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta bisa dinormalkan, melewati jalan tol dan tidak lewat arteri," ucapnya.

Diketahui, sistem one way di Tol Cikampek hingga Kalikangkung diberlakukan selama tiga hari mulai Jumat (29/4/2022). Sistem itu berlaku pada pukul 07.00-24.00 WIB.

Jasa Marga atas diskresi Polri akan memberlakukan kembali rekayasa lalu lintas satu arah (one way) mulai dari Km 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Tol Batang-Semarang.

Pemberlakuan lalu lintas satu arah ini dimulai pada 29 April hingga 1 Mei 2022 pada pukul 07.00-24.00 WIB.

“Pemberlakuan one way mulai besok, selama tiga hari ke depan, dimulai pukul 07.00-24.00 WIB. Pemberlakuan pada 1 Mei hanya sampai pukul 12.00 WIB,” ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/4/2022).

