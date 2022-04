Finalis Lomba Investasi di AS Studi Banding ke Indo Premier

Jakarta, Beritasatu.com- Para finalis lomba investasi tingkat dunia di Amerika Serikat (AS) dari Sekolah Global Jaya Tangerang melakukan studi banding ke Kantor Pusat Indo Premier Sekuritas di Kawasan SCBD, Jakarta pada Kamis (28/4/2022).

Tim pelajar yang tergabung dalam Wu-Tang Capital ini berbagi pengalaman mengikuti kompetisi investasi yang diadakan Fakultas Bisnis The Wharton School Universitas Pennsylvania di Philadelphia AS sekaligus menimba inspirasi langsung dari praktik investasi di Indo Premier.

Sukses menyisihkan 1.500 tim lain dari 64 negara, Wu-Tang Capital menangani klien Nichole Jordan yang memiliki dana investasi sebesar US$ 100.000 (Rp 1,5 miliar) untuk dua target finansial, yakni beasiswa kepada seorang mahasiswa berprestasi selama 10 tahun ke depan dan menyekolahkan keponakan-keponakannya.

Skuad merah-putih ini bersaing ketat dengan tim dari sekolah ternama di dunia yakni Team Inspire dari School in Massachusetts, U.S. and Woodlands (Singapore), BAKA Co. dari Schools in New Jersey, Pennsylvania, Texas and Virginia (US), DMV’s Finest dari Virginia (US), Brazen Bulls dari School of Florida, Massachusetts and California, US and Ontorio (US), dan M&R Investments dari Marvin Ridge High School, North Carolina (US).

Selain itu, ada pula The Penny-wise Group dari Lexington High School, Massachusetts (US), Parnassa Capital dari Ramaz Upper School, New York (US), Sailing to Succes dari School in Arizona (US) dan Sky Investments dari Bergen County Academies, New Jersey (US).

Gen-Z yang terdiri atas Laksana Lazuardy Rahman (Ketua), Cho In Seo, Kemas Hanif Arradhin, Adni Dhira Dharmakusuma, Alicia Trevina Oarto, Song Hye Sung dan Fayara Aretha Kunaefi pun menceritakan strategi investasi yang bisa membuat para juri terkesan. Mereka sebagai tim melakukan analisis keuangan perusahaan, membangun model valuasi dan melakukan algoritma machine learning agar tujuan keuangan tercapai.

"Kita menang karena menggunakan pendekatan khusus, yakni emotional approach dan konsen pada klien. Kita mengesampingkan harga saham dan dividen terlebih dahulu. Kita melakukan analisis kebutuhan klien dan fokus ke revenue serta prospek perusahaan," tegas Laksana Lazuardy Rahman di Kantor Indo Premier, Kamis, 28 April 2022.

Pun dalam strategi pencapaian tujuan keuangan, tandas Ardy, diversifikasi investasi menjadi kuncinya.

Ardy berpendapat kalau investasi itu sangat penting untuk masa depan keuangan yang lebih baik bagi para gen-z. Apalagi, investasi itu bukan hanya untuk orang yang berpendidikan tinggi. Siapa pun kini sudah bisa investasi dengan mudah, tak terkecuali untuk kalangan para pelajar.

Sependapat dengan Ardy, Head of Marketing & Retail Indo Premier Sekuritas Paramita Sari pun lantas mengapresiasi prestasi para gen-z yang sudah melek investasi sejak dini ini. Ia menegaskan investasi yang dilakukan sejak dini membuka lebar-lebar pintu untuk kesehatan keuangan di masa depan.

"Investasi sejak usia dini adalah keputusan tepat bagi gen-z untuk ketenangan hidup di masa depan. Indo Premier Sekuritas sebagai sekuritas karya anak bangsa mendorong gen-z untuk memulai investasi di pasar modal sejak usia dini melalui berbagai edukasi gratis. Melalui aplikasi IPOT EZ, gen-z bisa melakukan investasi dengan mudah," tegasnya.

Ardy menambahkan investasi meringankan beban finansial di masa mendatang dengan passive income-nya, karena uang lah yang bekerja dan manakala seseorang sudah tidak produktif lagi maka akan tetap punya pendapatan dari hasil berinvestasi.

"Wu-Tang Capital adalah representasi gen-z yang melek investasi. Saya berharap talenta-talenta muda Tanah Air ini terus menjadi inisiator literasi keuangan untuk teman-teman sebayanya," pungkasnya.

