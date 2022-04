Peningkatan Arus, Satu Arah dari Km 47 Diberlakukan Lagi

Jakarta, Beritasatu.com - Polisi kembali memberlakukan kebijakan satu arah dari Km 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai Km 414 gerbang Tol Kalikangkung Tol Batang-Semarang mulai pukul 23.00 WIB, Jumat (29/4/2022).

"Pukul 23.00 WIB malam ini dilaksakan kebali one way dari Km 47 sampai Km 70 yang otomatis menjadi one way mulai dari Km 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 gerbang Tol Kalikangkung Tol Batang-Semarang seperti kemarin," kata Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi melalui keterangannya, Jumat (29/4/2022).

BACA JUGA Satu Arah dan Ganjil Genap di Cikampek Ditiadakan Malam Ini

Hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan salah satunya peningkatan arus kendaraan dari Jakarta.

"Dasar pertimbangan yaitu peningkatan arus dari Jakarta, arus samping dari Jawa Barat ke Jakarta situasi landai dan memungkinkan untuk dilakukan," ujar Eddy.

BACA JUGA Satu Arah Jadi Contraflow di Tol Cikampek Km 47 hingga Km 70

Dikatakan Eddy, kebijakan satu arah tersebut akan berlangsung hingga pukul 08.00 WIB besok, Sabtu (30/4/2022). Sehingga, masyarakat yang akan menuju arah barat dapat menggunakan jalan tol setelah pukul 08.00.

"Plus 2 jam normalisasi, sekitar pukul 10.00 WIB," ucapnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com