Sabtu Sore, Polisi Akan Kembali Lakukan One Way di Tol Cikampek

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, arus mudik di ruas Tol Cikampek hari Jumat (29/4/2022) berlangsung lancar. Hari ini, Sabtu (30/4/2022), polisi akan kembali memberlakukan one way mulai pukul 17.00 WIB-08.00 WIB Minggu (1/5/2022).

Berdasarkan keterangan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, dari hasil pantauan udara jalur Jakarta-Cikampek KM 72, one way kendaraan lancar.

"Berdasarkan informasi dari Jasa Marga, Cirebon sampai dengan Kalikangkung terpantau lancar," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, pada Sabtu, 30 April 2022 pukul 08.00 WIB arah Jawa Tengah dan Jawa Barat menuju ke Jakarta akan diberlakukan normalisasi kembali sampai dengan pukul 16.00 WIB. Hal ini, dilakukan guna kembali memberlakukan one way pada pukul 17.00 WIB. “Akan diberlakukan one way sampai pukul 08.00 WIB pada 1 Mei," katanya.

Berdasarkan hasil analisa data arus kendaraan di command center Jasa Marga, arus kendaraan masih di atas 5.000 lebih per jam. Adapun periode waktu peningkatan arus kendaraan di antara pukul 20.00-07.00 WIB.

“Dari data jumlah kendaraan yang masih di Jakarta sebanyak 211.000 lebih dalam H-3 ini sehingga diputuskan untuk pelaksanaan one way dari KM 47 sampai dengan KM 414 Kalikangkung yang semula hanya diberlakukan sampai pukul 24.00 WIB, akan diperpanjang sampai dengan pukul 08.00 WIB,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com