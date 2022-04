Arus Mudik,One Way ke Semarang Diperpanjang hingga KM 442

Purwakarta, Beritasatu.com - Rekayasa lalu lintas one way di jalur mudik pada Sabtu (30/4/2022) siang diperpanjang hingga KM 442 Simpang Susun Bawen. One way atau arus lalu lintas satu arah yang dimulai dari KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama hingga KM 442 Simpang Susun Bawen Jalan Tol Semarang-Solo.

Dwimawan Heru, Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dalam keterangannya menyampaikan, sebelumnya one way diberlakukan hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung.

Selanjutnya pada Jumat siang, one way diperpanjang hingga KM 442 Simpang Susun Bawen Jalan Tol Semarang-Solo.

Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas contra flowdi jalan Tol Jakarta-Cikampek dari KM 47 sampai KM 70, pada Sabtu siang dihentikan menyusul mencairnya arus lalu lintas.

