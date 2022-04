Sabtu Malam, One Way Km 70 Balik ke Km 414 dari dari Km 442

Jakarta, Beritasatu.com - Atas diskresi Kepolisian, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) yang saat ini diberlakukan dari Km 70 Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Tol Jakarta hingga Km 414 GT Kalikangkung Tol Batang-Semarang pada Sabtu malam (30/4/2022).

“Sebelumnya, one way telah diperpanjang hingga Km 442 Simpang Susun Bawen Tol Semarang-Solo. Melihat kondisi sejak Sabtu pukul 16.10 WIB one way dari Banyumanik Km 420 hingga Bawen KM 442 ditutup,” kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru, Sabtu (30/4/2022).

Dia menambahkan, pada Sabtu pukul 20.35 WIB dilanjutkan dengan penutupan one way dari GT Kalikangkung Km 414 hingga Banyumanik Km 420, sehingga rekayasa lalu lintas yang berlangsung adalah one way Km 70 GT Cikampek Utama hingga Km 414 Kalikangkung.

Sebelumya rekayasa lalu lintas one way di jalur mudik pada Sabtu (30/4/2022) siang diperpanjang hingga Km 442 Simpang Susun Bawen dari Km 70 Gerbang Tol Cikampek Utama.

Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas contra flow di jalan Tol Jakarta-Cikampek dari Km 47 sampai Km 70, pada Sabtu siang dihentikan menyusul mencairnya arus lalu lintas.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.394.854 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek selama 8 hari sejak H-10 hingga H-3 Lebaran atau 22-29 April 2022.

Data tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) Utama yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Trans Jawa dan Bandung).

“Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek 1.394.854 kendaraan atau naik 17,6% dibandingkan lalin normal periode November 2021 dengan total 1.186.349 kendaraan,” kata Dwimawan Heru, Sabtu (30/4/2022).

Dia menjelaskan, distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 733.159 kendaraan atau 52,6% menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), sebanyak 395.082 kendaraan atau 28,3% menuju menuju arah Barat (Merak) dan sebanyak 266.613 kendaraan atau 19,1% menuju arah Selatan (Puncak).

Sumber: BeritaSatu.com