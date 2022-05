Top 5 News, Kemesraan Anies-Jokowi hingga OTT Bupati Bogor

Jakarta, Beritasatu.com – Lima berita terpopular pekan ini atau Top 5 News of The Week yang dirangkum redaksi Beritasatu.com diwarnai dengan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bogor Ade Yasin serta pemberitaan seputar kemesraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat berkunjung ke lokasi sirkuit Formula E.

Berita lain yang menjadi perhatian publik selama sepekan terakhir ini adalah keputusan pemerintah melarang ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) beserta turunannya. Berita lain yang menarik perhatian publik adalah berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) dan kelanjutan kasus dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli.

Berikut Top 5 News of The Week yang dirangkum redaksi Beritasatu.com, Minggu (1/5/2022) serta tayang di kanal Youtube Beritasatu dan B1 Plus:

1. Jokowi-Anies Akrab, Formula E Tancap Gas

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (24/2/2022) melakukan inspeksi mendadak (sidak) persiapan sirkuit Jakarta International ePrix Circuit (JIeC) atau sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara.

Saat meninjau sirkuit tersebut, terlihat Anies menyopiri mobil buggy golf dan disampingnya duduk Presiden Jokowi. Keduanya terlibat dalam percakapan serius selama berada di mobil tersebut.

Seusai sidak, Jokowi mengatakan maksud kedatangan ke sirkuit Formula E itu ingin melihat kondisi lapangan secara langsung. "Ya, saya ingin melihat persiapan Formula E seperti apa di lapangan. Untuk trek balapannya sudah siap. Kemudian yang dikejar tinggal paddock dan grandstand-nya. Masih ada waktu habis lebaran. Diharapkan, awal Juni kita bisa melihat balapannya," kata Jokowi.

Sementara itu, Anies Baswedan menerangkan pembangunan trek balapan sirkuit Formula E sudah 100% selesai. Saat ini, pembangunan sedang difokuskan untuk diselesaikan adalah paddock, grandstand, dan pagar.

"Kalau untuk treknya sudah 100% selesai. Sekarang, yang dalam proses pembangunan, adalah paddock, grandstand, kemudian pagar nanti di atas beton. Beton ini akan ada pagar yang untuk melindungi. Itu semua yang akan dikerjakan, sama persiapan untuk tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Tetapi, secara umum sirkuit sudah 100%," terang Anies Baswedan.

Seperti diberitakan, perjalanan rencana penyelenggaraan ajang balap mobil listrik ini tidak mulus. Semula, Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar balap Formula E ini di kawasan Monumen Nasional (Monas).

Rencana itu sudah sampai tahap contoh pengaspalan. Rute lintasan juga sudah digambar, namun izin penggunaan kawasan Monas dari Sekretariat Negara ternyata tidak keluar.

Pemprov DKI Jakarta lalu mencari alternatif lokasi. Terdapat lima lokasi pilihan. Selain Ancol, empat lokasi lain yang disurvei pihak penyelenggara adalah Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), JIEXPO Kemayoran, dan kawasan Jakarta International Stadium. Pada akhirnya Ancol menjadi pilihan.

